Новости
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
*CRADLE OF FILTH уволили гитариста 37
*Новый альбом HELLOWEEN доступен для прослушивания 30
*Погиб бывший гитарист MASTODON 28
*Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!» 20
*Лидер PRIMAL FEAR: «Не дают нам визы в США!» 19
Sebastian Bach

30 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов

28 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи

15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»

6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»

20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?

6 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сунул за Камалу

2 ноя 2024 : 		 ORIANTHI в новом видео SEBASTIAN BACH

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»

17 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком»

30 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о девочках

23 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH спел с пасынком

22 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о важности вокальной мелодии

17 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»

7 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH не наезжал на SKID ROW

29 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «На пенсию не собираюсь!»

23 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню
SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов



В недавнем интервью SEBASTIAN BACH ответил самопровозглашённым «экспертам и инструкторам по вокалу» на YouTube, которые критиковали его живые выступления, запечатлённые в различных видео на этой платформе:

«Это так забавно. Я вижу на YouTube видео парней, которые называют себя экспертами по вокалу или преподавателями вокала, или как их ещё назвать, и эти идиoты смотрят видео, где я на сцене, например, на стадионе Уэмбли, бегаю без футболки при температуре 38 градусов. И я исполняю ноту во время своего концерта, а они сидят в своих креслах и говорят: "Ах, ах", смотря это на YouTube и думая, что сидеть дома и смотреть — это то же самое, как если бегать по сцене летом. А я не могу ответить им: "Видите, я могу это сделать"».

Обращаясь напрямую к своим критикам, Sebastian продолжил:

«Вы сами ни черта не умеете. И ещё одно: песня состоит не из одной ноты. Задача состоит в том, чтобы спеть песню "I Remember You" целиком. А в конце есть крик, и к этому надо подготовиться. Так что избавьте меня от разговоров типа: "Смотрите, я тоже могу это сделать". Нет, вы понятия не имеете, что я делаю. Спойте всю эту чёртову песню — а потом крикните в конце при температуре 38 градусов, не выспавшись и страдая от смены часовых поясов.

Это просто смешно. Так забавно, что люди считают, что знают, каково это — выйти на сцену и зажигать полтора-два часа. Это умирающее искусство, и те, кто сидят в своей гостиной, в кондиционированном помещении, смотрят это на YouTube и думают, что понимают, что значит выйти на сцену и заниматься этим каждый вечер. Это нелегко ни физически, ни психологически. И появилось множество так называемых экспертов по вокалу, которых я готов пнуть прямо по шарам. Вы даже не представляете, чем занимается такой парень, как я. Я говорю это не вам — я говорю это всем экспертам, сидящим в своих подвалах, в своих кондиционированных комнатах. Это действительно смешно».




просмотров: 177

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
