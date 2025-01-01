сегодня



SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов



В недавнем интервью SEBASTIAN BACH ответил самопровозглашённым «экспертам и инструкторам по вокалу» на YouTube, которые критиковали его живые выступления, запечатлённые в различных видео на этой платформе:



«Это так забавно. Я вижу на YouTube видео парней, которые называют себя экспертами по вокалу или преподавателями вокала, или как их ещё назвать, и эти идиoты смотрят видео, где я на сцене, например, на стадионе Уэмбли, бегаю без футболки при температуре 38 градусов. И я исполняю ноту во время своего концерта, а они сидят в своих креслах и говорят: "Ах, ах", смотря это на YouTube и думая, что сидеть дома и смотреть — это то же самое, как если бегать по сцене летом. А я не могу ответить им: "Видите, я могу это сделать"».



Обращаясь напрямую к своим критикам, Sebastian продолжил:



«Вы сами ни черта не умеете. И ещё одно: песня состоит не из одной ноты. Задача состоит в том, чтобы спеть песню "I Remember You" целиком. А в конце есть крик, и к этому надо подготовиться. Так что избавьте меня от разговоров типа: "Смотрите, я тоже могу это сделать". Нет, вы понятия не имеете, что я делаю. Спойте всю эту чёртову песню — а потом крикните в конце при температуре 38 градусов, не выспавшись и страдая от смены часовых поясов.



Это просто смешно. Так забавно, что люди считают, что знают, каково это — выйти на сцену и зажигать полтора-два часа. Это умирающее искусство, и те, кто сидят в своей гостиной, в кондиционированном помещении, смотрят это на YouTube и думают, что понимают, что значит выйти на сцену и заниматься этим каждый вечер. Это нелегко ни физически, ни психологически. И появилось множество так называемых экспертов по вокалу, которых я готов пнуть прямо по шарам. Вы даже не представляете, чем занимается такой парень, как я. Я говорю это не вам — я говорю это всем экспертам, сидящим в своих подвалах, в своих кондиционированных комнатах. Это действительно смешно».







