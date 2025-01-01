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*Умер ОЗЗИ ОСБОРН 123
*Лидер SINNER и PRIMAL FEAR: «Вакцина от COVID убила мое серд... 65
*Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено» 46
*MANOWAR работают над новой музыкой 34
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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи



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SEBASTIAN BACH посвятил выступление 25 июля в рамках Labadie Rib Fest памяти Оззи Осборна и исполнил две его песни — "Crazy Train" и "I Don't Know":

01. What Do I Got To Lose?
02. Slave To The Grind (SKID ROW song)
03. Here I Am (SKID ROW song)
04. Crazy Train (OZZY OSBOURNE cover)
05. Big Guns (SKID ROW song)
06. Sweet Little Sister (SKID ROW song)
07. 18 And Life (SKID ROW song)
08. Piece Of Me (SKID ROW song)
09. Freedom
10. Future Of Youth
11. Monkey Business (SKID ROW song)
12. I Don't Know (OZZY OSBOURNE cover)
13. I Remember You (SKID ROW song)
14. (Hold On) To The Dream
15. Youth Gone Wild (SKID ROW song)






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