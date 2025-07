сегодня



SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи



SEBASTIAN BACH посвятил выступление 25 июля в рамках Labadie Rib Fest памяти Оззи Осборна и исполнил две его песни — "Crazy Train" и "I Don't Know":



01. What Do I Got To Lose?

02. Slave To The Grind (SKID ROW song)

03. Here I Am (SKID ROW song)

04. Crazy Train (OZZY OSBOURNE cover)

05. Big Guns (SKID ROW song)

06. Sweet Little Sister (SKID ROW song)

07. 18 And Life (SKID ROW song)

08. Piece Of Me (SKID ROW song)

09. Freedom

10. Future Of Youth

11. Monkey Business (SKID ROW song)

12. I Don't Know (OZZY OSBOURNE cover)

13. I Remember You (SKID ROW song)

14. (Hold On) To The Dream

15. Youth Gone Wild (SKID ROW song)











