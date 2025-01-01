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Sebastian Bach

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SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»



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SEBASTIAN BACH в недавнем интервью австралийскому изданию Heavy прокомментировал будущий тур, в рамках которого он целиком исполнит материал дебютного альбома SKID ROW:

«На самом деле мы выступали в Америке в 2019 году, поскольку это была 30-я годовщина [выхода альбома]; он вышел в 1989 году. А в 2020 году мы должны были выступать в Австралии, но потом случилась пандемия коронавируса, и мы не смогли выехать из дома. И с тех пор мы больше не возвращались. И промоутер сказал: «Пожалуйста, пожалуйста, дайте нам этот тур», потому что все были в восторге от него, а он так и не состоялся. Так что мы делаем это только в Австралии. Это только для Австралии, потому что это уже должно было случиться, но не случилось. Но мы решили это устроить.

Первая пластинка длится всего 45 минут, так что это не полноценное шоу. Поэтому мы будем исполнять новые песни с моего нового [сольного] альбома «Child Within The Man». Мы исполним пару песен с «Slave To The Grind». У нас есть несколько действительно хороших новых песен. Песня «What Do I Got To Lose» - самая близкая к хиту за последние 35 лет. Людям нравится эта мелодия. Видео на нее набрало почти два миллиона просмотров, а это двойная платина в мои времена. [ Смеется ] Так что у нас есть несколько отличных новых песен, и люди любят первую пластинку, «Skid Row».

У нас только одна жизнь. Мы должны использовать ее по максимуму. Поэтому мы собираемся устроить вам турне».

На вопрос о том, не возникло ли у него «трудностей» с заново разучиванием некоторых песен с дебютного альбома SKID ROW после того, как он так долго их не исполнял, Sebastian сказал:

«Ну, есть некоторые ноты, которые очень сложны. В Америке мы провели еще один тур, в ходе которого исполнили второй альбом SKID ROW «Slave To The Grind» полностью в 40 городах. [Это просто с ума сойти], как много я сделал для этого. Но я понял — когда вы спросили: «Сложно ли было заново выучить первый альбом?» — я понял, что первый альбом был больше про пение, а «Slave To The Grind» — про скриминг. [ Смеется ] Такая песня, как «Livin' On A Chain Gang» с альбома «Slave», — это просто мой крик во всю мощь легких на протяжении всей песни. На первой пластинке было больше поп-чувств. На «Slave To The Grind», я считаю, больше металла, это однозначно. Но первая пластинка, «Skid Row», передает настоящую невинность нас как группы и того времени, 1989 года. В ней есть настоящая невинность!»




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