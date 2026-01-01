SEBASTIAN BACH: «ТО, что я записал, останется в памяти человества!»



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью спросили, с чего это он продолжает исполнять песни с последнего альбома:



«Ну, я не вижу причин для отказа. Я всегда слышу: "Зачем тебе выпускать новую пластинку, если у тебя есть свои хиты 80-х?" Ну, хорошо, если следовать этой логике, в 1989 году, когда мы выпустили первый альбом SKID ROW, мы должны были исполнять песни 60-х. [Смеется] "Зачем вы выпускаете пластинку?" Например, что вы имеете в виду, почему я выпускаю пластинку? Почему RUSH выпустили 40 пластинок?"



Я занимаюсь этим не так уж и долго. Это моя жизнь, и записи, которые я оставлю после себя, станут свидетельством того, что я жил на земле. И к этому я отношусь очень серьезно. И да, этот альбом вышел два года назад, но превзойти его будет довольно сложно, но я всегда это говорю, так что [смеется] Я сделаю все, что в моих силах. И я начинаю испытывать то самое чувство, зуд по записи нового альбома. Но я не могу делать это во время гастролей, а я собираюсь гастролировать в обозримом будущем».







