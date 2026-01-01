Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ROGER WATERS ответил на критику вокалиста DISTURBED 52
*IRON MAIDEN введут в ЗСРнР 36
*Dani Filth в новом видео TARJA 29
*ANETTE OLZON о временах в NIGHTWISH 26
*LIVA на Wormholedeath 25
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



26 апр 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «ТО, что я записал, останется в памяти человества!»

10 апр 2026 : 		 EDDIE OJEDA присоединился на сцене к SEBASTIAN BACH

5 апр 2026 : 		 SEBASTIAN BACH готов записать новую пластинку

16 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил TWISTED SISTER

10 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Нового альбома скоро не ждите»

26 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Ненавижу ИИ!»

20 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о смерти Оззи и Эйса

18 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не трачу время на чтение комментариев, зачем?»

8 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH хочет записать рождественский альбом

13 янв 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о том, что мог бы петь в MÖTLEY CRÜE

11 дек 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 ноя 2025 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW

3 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

7 сен 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «ИИ использовать не буду!»

30 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов

28 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи

15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»

6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEBASTIAN BACH: «ТО, что я записал, останется в памяти человества!»



zoom
SEBASTIAN BACH в недавнем интервью спросили, с чего это он продолжает исполнять песни с последнего альбома:

«Ну, я не вижу причин для отказа. Я всегда слышу: "Зачем тебе выпускать новую пластинку, если у тебя есть свои хиты 80-х?" Ну, хорошо, если следовать этой логике, в 1989 году, когда мы выпустили первый альбом SKID ROW, мы должны были исполнять песни 60-х. [Смеется] "Зачем вы выпускаете пластинку?" Например, что вы имеете в виду, почему я выпускаю пластинку? Почему RUSH выпустили 40 пластинок?"

Я занимаюсь этим не так уж и долго. Это моя жизнь, и записи, которые я оставлю после себя, станут свидетельством того, что я жил на земле. И к этому я отношусь очень серьезно. И да, этот альбом вышел два года назад, но превзойти его будет довольно сложно, но я всегда это говорю, так что [смеется] Я сделаю все, что в моих силах. И я начинаю испытывать то самое чувство, зуд по записи нового альбома. Но я не могу делать это во время гастролей, а я собираюсь гастролировать в обозримом будущем».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 74

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом