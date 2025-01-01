SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW

7 июн 2024 :
|
SEBASTIAN BACH не наезжал на SKID ROW
29 май 2024 :
|
SEBASTIAN BACH: «На пенсию не собираюсь!»
23 май 2024 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил новую песню
19 май 2024 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
16 май 2024 :
|
Новое видео SEBASTIAN BACH
15 май 2024 :
|
SEBASTIAN BACH: «Моя миссия — вернуть рок-н-роллу веселье»
14 май 2024 :
|
SEBASTIAN BACH начал новый тур
10 май 2024 :
|
Новый альбом SEBASTIAN BACH доступен для прослушивания
2 май 2024 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
24 апр 2024 :
|
Новое видео SEBASTIAN BACH
22 апр 2024 :
|
Новая песня SEBASTIAN BACH
18 апр 2024 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
15 апр 2024 :
|
SEBASTIAN BACH: «Моя жена называет меня мужчиной-ребёнком»
19 мар 2024 :
|
SEBASTIAN BACH и PHIL SOUSSAN исполнили OZZY OSBOURNE
16 мар 2024 :
|
Новое видео SEBASTIAN BACH
26 фев 2024 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил новую песню
18 фев 2024 :
|
SEBASTIAN BACH: «Я никогда не понимал депрессивную сторону рока»
8 фев 2024 :
|
SEBASTIAN BACH об идеальных песне и альбоме
29 янв 2024 :
|
SEBASTIAN BACH о том, почему работа над новым альбомом заняла столько времени
21 дек 2023 :
|
SEBASTIAN BACH: «Где угар в рок-н-ролле 2023?»
20 дек 2023 :
|
SEBASTIAN BACH целиком исполнит дебютный альбом SKID ROW
19 дек 2023 :
|
SEBASTIAN BACH считает, что воссоединение со SKID ROW возможно
9 дек 2023 :
|
SEBASTIAN BACH в шоу Маска
7 дек 2023 :
|
Новое видео SEBASTIAN BACH
5 сен 2023 :
|
SEBASTIAN BACH не против использования фонограммы на концертах KISS
30 авг 2023 :
|
SEBASTIAN BACH критикует вокальные шоу
5 авг 2023 :
|
SEBASTIAN BACH, RIKKI ROCKETT и SHANE HAWKINS выступили с CHEVY METAL
4 авг 2023 :
|
Видео полного выступления SEBASTIAN BACH
23 июн 2023 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил песню EAGLES
31 май 2023 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил кавер RUSH
9 май 2023 :
|
Видео полного выступления SEBASTIAN BACH
23 дек 2022 :
|
SEBASTIAN BACH — о том, чего ему не хватает в современной музыкальной индустрии
9 дек 2022 :
|
SEBASTIAN BACH — о новой сольной пластинке
6 дек 2022 :
|
SEBASTIAN BACH — о воссоединении с SKID ROW
23 ноя 2022 :
|
Вокалист FALLING IN REVERSE о перепалке с SEBASTIAN BACH
15 ноя 2022 :
|
SEBASTIAN BACH и TRACII GUNS исполнили трек LED ZEPPELIN
8 ноя 2022 :
|
SEBASTIAN BACH подколол вокалиста SKID ROW
4 ноя 2022 :
|
SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET помирились
2 окт 2022 :
|
SEBASTIAN BACH, MATT SORUM And GILBY CLARKE исполняют GUNS N' ROSES
7 сен 2022 :
|
SEBASTIAN BACH, BILLY GIBBONS, MATT SORUM и GILBY CLARKE выступили на частной вечеринке в Бразилии
26 июл 2022 :
|
SEBASTIAN BACH сыграл бесплатно рядом с концертом SKID ROW
7 июл 2022 :
|
SEBASTIAN BACH исполняет трек KISS
4 май 2022 :
|
SEBASTIAN BACH исполняет версию песни Фрэнка Синатры
25 фев 2022 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил THE ALLMAN BROTHERS BAND
22 фев 2022 :
|
SEBASTIAN BACH: «JON BON JOVI считал, что первый имидж SKID ROW не подходит»
8 фев 2022 :
|
CHRIS JERICHO: «SEBASTIAN BACH — идеал рок-звезды»
7 фев 2022 :
|
PHIL VARONE: «У SEBASTIAN'a BACH'a те ещё демоны внутри»
17 янв 2022 :
|
SEBASTIAN BACH схуднул
14 янв 2022 :
|
SEBASTIAN BACH, MICK MARS и DUFF MCKAGAN записали песню
7 дек 2021 :
|
SEBASTIAN BACH: «Я был фанатом METALLICA ещё до того, как они стали успешными»
28 окт 2021 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
25 окт 2021 :
|
Doc McGhee — о шоу про супергруппу с участием SEBASTIAN BACH
18 окт 2021 :
|
SEBASTIAN BACH не испытывает проблем, исполняя "Slave To The Grind"
17 окт 2021 :
|
SEBASTIAN BACH наехал на вокалиста STAIND
14 окт 2021 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
11 окт 2021 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
27 сен 2021 :
|
SEBASTIAN BACH — о сложности исполнения "Slave To The Grind"
14 сен 2021 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
8 сен 2021 :
|
SEBASTIAN BACH — о реюнионе SKID ROW
18 авг 2021 :
|
SEBASTIAN BACH: «Не понимаю, зачем так политизировать вопрос вакцинации»
17 авг 2021 :
|
SEBASTIAN BACH: «У каждого должен быть вакцинный паспорт»
9 авг 2021 :
|
SEBASTIAN BACH заболел COVID-19 после полной вакцинации: «Я чувствую себя совершенно замечательно»
14 июн 2021 :
|
SEBASTIAN BACH: «2020 был хреновым годом!»
7 июн 2021 :
|
SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO
3 июн 2021 :
|
SEBASTIAN BACH благодарит Байдена за то, что он вернул рок-н-ролл
21 апр 2021 :
|
SEBASTIAN BACH признался, что его меньше тянет к вину
6 апр 2021 :
|
SEBASTIAN BACH получил дозу
6 апр 2021 :
|
CHRIS JERICHO поздравил «старого друга» SEBASTIAN'a BACH'a
7 фев 2021 :
|
У SEBASTIAN BACH есть 14!
26 янв 2021 :
|
CHRIS JERICHO отвечает SEBASTIAN BACH
18 янв 2021 :
|
SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS'y JERICHO
11 янв 2021 :
|
SEBASTIAN BACH опять цепляется к CHRIS JERICHO
9 янв 2021 :
|
SEBASTIAN BACH взывает к ACE FREHLEY и TIM 'RIPPER' OWENS
10 дек 2020 :
|
Лидер ACCEPT — о работе с SEBASTIAN'ом BACH'ом
7 дек 2020 :
|
Участники KISS, CHEAP TRICK, FOO FIGHTERS желают здоровья гитаристу SEBASTIAN BACH
11 ноя 2020 :
|
У гитариста из группы SEBASTIAN'a BACH'a редкая форма лейкемии
20 окт 2020 :
|
CHRIS JERICHO ответил SEBASTIAN'у BACH'у
20 окт 2020 :
|
SEBASTIAN BACH опять сцепился с FOZZY
18 сен 2020 :
|
Кавер-версия RATT от SEBASTIAN BACH
10 сен 2020 :
|
SEBASTIAN BACH исполняет JUDAS PRIEST
12 авг 2020 :
|
SEBASTIAN BACH: «Те, кто сейчас дают концерты в США, продажные...»
9 авг 2020 :
|
SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: эпизод пятый, или «Тамбовский волк тебе товарищ»
7 авг 2020 :
|
DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директора SPOTIFY: «Маленький жадный сучонок»
2 авг 2020 :
|
SEBASTIAN BACH: «Мне не хватает мозгов в Белом Доме»
21 июл 2020 :
|
SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод четвертый
21 июл 2020 :
|
SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод третий
21 июл 2020 :
|
SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод второй
21 июл 2020 :
|
SEBASTIAN BACH vs CHRIS JERICHO: Эпизод первый
2 июл 2020 :
|
SEBASTIAN BACH: «Только дебил будет голосовать за Трампа в ноябре»
16 июн 2020 :
|
SEBASTIAN BACH не против тура по "Slave To The Grind"
25 май 2020 :
|
SEBASTIAN BACH и ORIANTHI написали песню
3 май 2020 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
28 апр 2020 :
|
SEBASTIAN BACH: «Голосуя за Трампа, вы становитесь полными идиотами»
15 апр 2020 :
|
SEBASTIAN BACH: «Да любой будет лучше, чем эта телезведа реалити-шоу»
1 апр 2020 :
|
SEBASTIAN BACH записал вокал для пинболла
28 мар 2020 :
|
SEBASTIAN BACH: «Тупее Трампа только те, кто за него голосуют»
25 мар 2020 :
|
SEBASTIAN BACH о Трампе: «Ведущий нашего телешоу — раздражительный маленький ребёнок, который не верит в науку»
17 мар 2020 :
|
SEBASTIAN BACH отменил тур по США
1 мар 2020 :
|
SEBASTIAN BACH заявил, что любой кандидат в президенты США умнее, чем Дональд Трамп
24 янв 2020 :
|
SEBASTIAN BACH: «Почему я выбрал STITCHED UP HEART для разогрева»
5 янв 2020 :
|
SEBASTIAN BACH: «Любой, кто считает, что изменение климата нереально, является тем, кому промыли мозги»
13 ноя 2019 :
|
SEBASTIAN BACH: «Я отклонил предложение играть перед TOOL»
1 ноя 2019 :
|
Жена и дети SEBASTIAN'a BACH'a эвакуированы из-за пожаров
28 окт 2019 :
|
RACHEL BOLAN о реюнионе с SEBASTIAN BACH
20 окт 2019 :
|
SEBASTIAN BACH исполняет дебютный альбом SKID ROW
14 окт 2019 :
|
SEBASTIAN BACH целиком исполняет "Slave To The Grind"
8 окт 2019 :
|
SEBASTIAN BACH исполняет дебютный альбом SKID ROW
27 сен 2019 :
|
Оригинальный барабанщик SKID ROW присоединился к SEBASTIAN BACH
17 сен 2019 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
3 сен 2019 :
|
Оригинальный барабанщик SKID ROW присоединится к SEBASTIAN BACH
31 авг 2019 :
|
SEBASTIAN BACH открыл тур по первому альбому SKID ROW
9 июл 2019 :
|
SEBASTIAN BACH о бывших коллегах по SKID ROW: «Да они меня просто ненавидят!»
9 июл 2019 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
6 июн 2019 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил классическую песню SKID ROW
18 апр 2019 :
|
Панорамное видео с выступления SEBASTIAN BACH
5 мар 2019 :
|
SEBASTIAN BACH выступил с DEVON ALLMAN PROJECT
22 фев 2019 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW
31 дек 2018 :
|
SEBASTIAN BACH — участникам SKID ROW: «У вас было семь сраных вокалистов — может, это вам работать с ними сложно?»
20 ноя 2018 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
4 июл 2018 :
|
SEBASTIAN BACH исполняет PANTERA
8 май 2018 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
25 апр 2018 :
|
SEBASTIAN BACH начал работу над демо к новому альбому
1 мар 2018 :
|
SEBASTIAN BACH из студии
19 фев 2018 :
|
SEBASTIAN BACH работает над сольником
6 фев 2018 :
|
SEBASTIAN BACH: «DONALD TRUMP и AXL ROSE показали, что Интернет уже не торт»
13 ноя 2017 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
30 окт 2017 :
|
SEBASTIAN BACH исполняет AC/DC, RUSH, JIMI HENDRIX
11 окт 2017 :
|
SEBASTIAN BACH: «Новый альбом будет более вокально-ориентированный»
9 окт 2017 :
|
SEBASTIAN BACH: «STRYPER — отстой»
20 сен 2017 :
|
SEBASTIAN BACH: «Не знаю, что отвечать тем, кто спрашивает про реюнион»
15 авг 2017 :
|
SEBASTIAN BACH: «Я чувствую себя лучше!»
2 авг 2017 :
|
SEBASTIAN BACH продаёт джинсовку
29 июл 2017 :
|
SEBASTIAN BACH продает обувь
22 июн 2017 :
|
Концертное видео SEBASTIAN BACH
6 июн 2017 :
|
SEBASTIAN BACH нашел барабанщика
30 май 2017 :
|
SEBASTIAN BACH о Крисе Корнелле
9 мар 2017 :
|
SEBASTIAN BACH собирается начать работу над новым материалом
27 фев 2017 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
20 фев 2017 :
|
Концертное видео SEBASTIAN BACH 2002 года
16 дек 2016 :
|
SEBASTIAN BACH: «Кристина Эпплгейт бросила Брэда Питта ради меня»
13 дек 2016 :
|
SEBASTIAN BACH о словах MICHAEL'a SWEET'a
10 дек 2016 :
|
SEBASTIAN BACH о возможном реюнионе SKID ROW
7 дек 2016 :
|
SEBASTIAN BACH очень удивлен тем, что Axl помирился со Slash'ем
30 ноя 2016 :
|
SEBASTIAN BACH и MICHAEL SWEET опять сцепились в войне слов
18 окт 2016 :
|
SEBASTIAN BACH выгнал фаната
30 сен 2016 :
|
SEBASTIAN BACH: «Меня постоянно спрашивают о реюнионе SKID ROW»
12 сен 2016 :
|
Автобиография SEBASTIAN BACH выйдет зимой
25 авг 2016 :
|
SEBASTIAN BACH в 'What's In My Bag?'
10 авг 2016 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
5 июл 2016 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH, STEVE VAI и AKIRA TAKASAKI
20 июн 2016 :
|
Вокалист STEEL PANTHER присоединился на сцене к SEBASTIAN BACH
1 июн 2016 :
|
SEBASTIAN BACH "зажигает" в Твиттере
25 май 2016 :
|
Няня украла у SEBASTIAN BACH'a часы с бриллиантами
22 май 2016 :
|
SEBASTIAN BACH и METAL MIKE CHLASIAK вновь выступили вместе
21 май 2016 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
18 май 2016 :
|
Выход автобиографии SEBASTIAN BACH'a отложен
7 май 2016 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
6 май 2016 :
|
SEBASTIAN BACH: «Критик? Да пошел ты в ..., критик!»
28 апр 2016 :
|
SEBASTIAN BACH "слегка" удивлен реюнионом GUNS N' ROSES
6 апр 2016 :
|
Концертное видео SEBASTIAN BACH
30 мар 2016 :
|
SEBASTIAN BACH вернётся в "The Gilmore Girls"
15 мар 2016 :
|
SEBASTIAN BACH и STEVE VAI исполняют песню DAVID'a LEE ROTH'a
12 мар 2016 :
|
Концертное видео SEBASTIAN BACH
25 фев 2016 :
|
SEBASTIAN BACH и STEVE VAI исполняют RUSH
22 янв 2016 :
|
SEBASTIAN BACH продал свой дом
8 янв 2016 :
|
SEBASTIAN BACH хотел бы зарыть топор войны
3 дек 2015 :
|
Обложка автобиографии SEBASTIAN BACH
30 сен 2015 :
|
SEBASTIAN BACH: «Я знаю, что похож на девчонку»
21 сен 2015 :
|
SEBASTIAN BACH: «PANTERA были самыми безумными!»
18 сен 2015 :
|
SEBASTIAN BACH понимает, почему его спрашивают про реюнион SKID ROW
9 сен 2015 :
|
SEBASTIAN BACH: «Когда меня уволили из SKID ROW, это был худший момент в жизни»
29 авг 2015 :
|
SEBASTIAN BACH выступил с GAYC/DC
25 авг 2015 :
|
SEBASTIAN BACH выступил с трибьют-группой KISS
20 авг 2015 :
|
SEBASTIAN BACH думает о новом альбоме
16 авг 2015 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
14 авг 2015 :
|
SEBASTIAN BACH не скучает по ранним годам в SKID ROW
6 авг 2015 :
|
Концертное видео от SEBASTIAN BACH
17 июл 2015 :
|
SEBASTIAN BACH: «Я никогда не призывал фанатов убрать свои телефоны»
17 июл 2015 :
|
SEBASTIAN BACH: «Никто никогда не продавал билетов на мою свадьбу»
14 июл 2015 :
|
Купи билет на свадьбу SEBASTIAN BACH
30 июн 2015 :
|
Кавер-версия JIMI HENDRIX'a от SEBASTIAN BACH
24 июн 2015 :
|
SEBASTIAN BACH: видео со сцены
23 июн 2015 :
|
SEBASTIAN BACH хочет такой же звук на сольнике, как у альбома BLACK SABBATH "13"
18 июн 2015 :
|
SEBASTIAN BACH остановил концерт, после того как фанат украл сет-лист со сцены
15 июн 2015 :
|
SEBASTIAN BACH: «Уберите нахрен свои телефоны и наслаждайтесь моментом!»
22 май 2015 :
|
SEBASTIAN BACH о бывших коллегах по SKID ROW
30 апр 2015 :
|
SEBASTIAN BACH исполняет SKID ROW
23 апр 2015 :
|
SEBASTIAN BACH упал на сцене
21 апр 2015 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
18 апр 2015 :
|
SEBASTIAN BACH открыл 'Youth Gone Wild West Tour 2015'
14 апр 2015 :
|
SEBASTIAN BACH, TOMMY THAYER, ERIC SINGER, JACK BLADES исполняют AC/DC
18 фев 2015 :
|
SEBASTIAN BACH исполняет песню OZZY OSBOURNE
5 фев 2015 :
|
SEBASTIAN BACH проясняет разницу между хорошим музыкантом и рок-звездой
31 янв 2015 :
|
SEBASTIAN BACH отрицает сотрудничество с фронтменом STRYPER
30 янв 2015 :
|
Фронтмен STRYPER о попытке сотрудничества с SEBASTIAN BACH'ом
28 дек 2014 :
|
SEBASTIAN BACH защитил свою маму
16 дек 2014 :
|
SEBASTIAN BACH хотел бы стать новым OZZY OSBOURNE'ом
12 дек 2014 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
11 ноя 2014 :
|
SEBASTIAN BACH выступил на матче NBA
24 окт 2014 :
|
SEBASTIAN BACH: «В моей жизни достаточно рока!»
2 сен 2014 :
|
SEBASTIAN BACH ответил Ted'y Nugent'y
20 авг 2014 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
16 авг 2014 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
21 июл 2014 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
16 июл 2014 :
|
SEBASTIAN BACH: «Я пил каждый вечер лет около 25 лет»
3 июл 2014 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
1 июл 2014 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
29 июн 2014 :
|
SEBASTIAN BACH выступил с DADA LIFE
16 июн 2014 :
|
SEBASTIAN BACH исполняет песню LMFAO
10 июн 2014 :
|
SEBASTIAN BACH в образе Фредди Меркьюри
30 май 2014 :
|
SEBASTIAN BACH предстанет в образе ADAM'a LEVINE'a
26 май 2014 :
|
SEBASTIAN BACH не парится по поводу продаж нового альбома
21 май 2014 :
|
SCOTT IAN SEBASTIAN'y BACH'y: "Ребята в SKID ROW не не любят деньги, они не любят тебя!"
5 май 2014 :
|
SEBASTIAN BACH ответил NIKKI SIXX'y об использовании имени SKID ROW
30 апр 2014 :
|
SEBASTIAN BACH: "Почему я не люблю играть в клубах"
29 апр 2014 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
23 апр 2014 :
|
Новое видео SEBASTIAN BACH
16 апр 2014 :
|
Видео с текстом от SEBASTIAN BACH
9 апр 2014 :
|
EPK от SEBASTIAN BACH
1 апр 2014 :
|
Новое видео SEBASTIAN BACH
26 мар 2014 :
|
SEBASTIAN BACH: «Мои коллеги по SKID ROW не хотят расти и питают отвращение к деньгам»
20 мар 2014 :
|
SEBASTIAN BACH сотрудничает со шведским дуэтом диджеев
18 фев 2014 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома SEBASTIAN BACH
20 янв 2014 :
|
SEBASTIAN BACH: "Я самый счастливый человек на Земле!"
14 янв 2014 :
|
Название нового альбома SEBASTIAN BACH
13 янв 2014 :
|
SEBASTIAN BACH завершил запись
21 ноя 2013 :
|
SEBASTIAN BACH о новом альбоме
13 ноя 2013 :
|
SEBASTIAN BACH о его возможном участии в MÖTLEY CRÜE
4 ноя 2013 :
|
SEBASTIAN BACH о новом альбоме
28 окт 2013 :
|
SEBASTIAN BACH планирует запись вокала
21 сен 2013 :
|
Профессиональное видео c выступления SEBASTIAN BACH
14 сен 2013 :
|
SEBASTIAN BACH обещает "особого басиста"
31 авг 2013 :
|
SEBASTIAN BACH вновь работает с JOHN 5
24 авг 2013 :
|
Новый туровый гитарист SEBASTIAN BACH
20 авг 2013 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
9 авг 2013 :
|
SEBASTIAN BACH вернулся в студию
29 июл 2013 :
|
SEBASTIAN BACH работает над «убойным альбомом»
11 июл 2013 :
|
SEBASTIAN BACH: «Я хочу заниматься музыкой до тех пор, пока буду способен».
3 июн 2013 :
|
Последние релизы SEBASTIAN BACH выйдут на виниле
10 май 2013 :
|
SEBASTIAN BACH 'создает магию' с DUFF'ом MCKAGAN'ом
8 май 2013 :
|
SEBASTIAN BACH "официально" начал работу над альбомом
3 май 2013 :
|
SEBASTIAN BACH готов записать новый альбом
17 апр 2013 :
|
SEBASTIAN BACH: «Я не живу прошлым»
16 апр 2013 :
|
SEBASTIAN BACH и STEVE STEVENS исполнили кавер-версии LED ZEPPELIN, VAN HALEN, SKID ROW
25 мар 2013 :
|
Фрагмент нового DVD SEBASTIAN BACH
15 мар 2013 :
|
SEBASTIAN BACH: EPK
13 фев 2013 :
|
SEBASTIAN BACH: "Я буду исполнять '18 And Life' пока не развалюсь"
6 фев 2013 :
|
SEBASTIAN BACH "не понимает в чём проблема" по вопросу реюниона SKID ROW
3 фев 2013 :
|
SEBASTIAN BACH вновь пишет музыку с JOHN 5
2 фев 2013 :
|
SEBASTIAN BACH: "Меня ждет большая роль!"
1 фев 2013 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил классику SKID ROW с HALESTORM
28 янв 2013 :
|
SEBASTIAN BACH сотрудничает со STEVE'ом STEVENS'ом
25 янв 2013 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома SEBASTIAN BACH
21 янв 2013 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил классику JANE'S ADDICTION с CAMP FREDDY
20 янв 2013 :
|
SEBASTIAN BACH: "Я не пытаюсь сделать революцию в рок музыке"
24 дек 2012 :
|
SEBASTIAN BACH: "30 000 ушло после моего выступления на Sweden Rock"
10 дек 2012 :
|
Участники BLACK VEIL BRIDES, HALFORD в гостях на новом DVD/CD SEBASTIAN BACH
3 дек 2012 :
|
SEBASTIAN BACH выпустит 'ABachalypse Now' DVD/CD
28 ноя 2012 :
|
SEBASTIAN BACH: "Я всегда буду фронтменом SKID ROW"
27 ноя 2012 :
|
SEBASTIAN BACH: видео с выступления
12 ноя 2012 :
|
SEBASTIAN BACH работает над "супер-секретном" проектом
10 окт 2012 :
|
SEBASTIAN BACH расстался с подругой
8 окт 2012 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил песни JOURNEY, FASTER PUSSYCAT с SIN CITY SINNERS
29 сен 2012 :
|
SEBASTIAN BACH выступил с новым гитаристом
29 сен 2012 :
|
SEBASTIAN BACH представил нового гитариста
6 сен 2012 :
|
SEBASTIAN BACH о Поле Райане: "Что же у него на iPod'e между AC/DC и LED ZEPPELIN?"
22 авг 2012 :
|
SEBASTIAN BACH сказал, что они «вновь друзья» с фронтменом BON JOVI
25 июл 2012 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
24 июл 2012 :
|
BIG NOIZE и SEBASTIAN BACH: видео с выступления
19 июл 2012 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил песни BLACK SABBATH, DIO, QUIET RIOT с BIG NOIZE
16 июл 2012 :
|
Видео полного концерта SEBASTIAN BACH
6 июл 2012 :
|
SEBASTIAN BACH прокомментировал инцидент с «летающим микрофоном»
1 июл 2012 :
|
Видео с выступения SEBASTIAN BACH
25 июн 2012 :
|
SEBASTIAN BACH "потерял" микрофон на GODS OF METAL
18 июн 2012 :
|
SEBASTIAN BACH: Видео с выступления в Лондоне
16 июн 2012 :
|
SEBASTIAN BACH: Видео с выступления в Белфасте
11 июн 2012 :
|
SEBASTIAN BACH: Видео с выступления на Sweden Rock
9 июн 2012 :
|
DEE SNIDER присоединился к SEBASTIAN'y BACH'y на сцене Sweden Rock
5 июн 2012 :
|
Новое видео SEBASTIAN'а BACH'а
25 май 2012 :
|
Бывший барабанщик группы SEBASTIAN BACH скончался
24 май 2012 :
|
Бывший барабанщик SEBASTIAN'a BACH'a борется за свою жизнь
23 май 2012 :
|
NICK STERLING сказал, что он вернется к группе SEBASTIAN BACH в Европе
22 май 2012 :
|
SEBASTIAN BACH представил нового гитариста
16 май 2012 :
|
Вокалист SLIPKNOT/STONE SOUR присоединился на сцене к SEBASTIAN BACH
1 май 2012 :
|
Финальный эпизод сериала 'Adults Only' с участием SEBASTIAN'a BACH'a
17 апр 2012 :
|
Послание Sebastian’а Bach’а фэнам из Сан-Паулу
7 апр 2012 :
|
SEBASTIAN BACH сказал, что организаторы SONISPHERE хотели реюнион оригинального состава SKID ROW
6 апр 2012 :
|
SEBASTIAN BACH в веб-сериале 'Adults Only'
30 мар 2012 :
|
Лучшая история SEBASTIAN BACH
13 фев 2012 :
|
SEBASTIAN BACH об Уитни Хьюстон
6 фев 2012 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
2 фев 2012 :
|
SEBASTIAN BACH, STEVE STEVENS исполнили кавер-версии AC/DC, AEROSMITH, QUEEN
31 янв 2012 :
|
SEBASTIAN BACH возьмет басиста STONE SOUR в тур
29 янв 2012 :
|
SEBASTIAN BACH, STEVE STEVENS исполнили кавер-версии BILLY IDOL, VAN HALEN
9 янв 2012 :
|
SEBASTIAN BACH: видео с концерта
8 янв 2012 :
|
SEBASTIAN BACH демонстрирует варианты скрима
25 дек 2011 :
|
Новое видео SEBASTIAN BACH
4 дек 2011 :
|
SEBASTIAN BACH выступил в Голливуде вместе с CAMP FREDDY
14 окт 2011 :
|
Все обвинения против SEBASTIAN’a BACH’a сняты
27 сен 2011 :
|
SEBASTIAN BACH: новый альбом доступен для прослушивания
2 сен 2011 :
|
Дом SEBASTIAN'a BACH'a в Нью-Джерси разрушен ураганом “Айрин”
29 авг 2011 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил песню в честь JANI LANE
26 авг 2011 :
|
SEBASTIAN BACH сыграет с оригинальным ударником SKID ROW
23 авг 2011 :
|
SEBASTIAN BACH: EPK
16 авг 2011 :
|
SEBASTIAN BACH: Семплы нового альбома
15 авг 2011 :
|
SEBASTIAN BACH обвиняет интернет в распаде своего брака
4 авг 2011 :
|
Новое видео SEBASTIAN BACH
8 июл 2011 :
|
Обложка и трек-лист нового альбома SEBASTIAN BACH
4 июл 2011 :
|
SEBASTIAN BACH 'получил самое большое удовольствие за последнее время'
15 июн 2011 :
|
Новый альбом SEBASTIAN'a BACH'a выйдет в сентябре
14 июн 2011 :
|
SEBASTIAN BACH работает над бонус-материалом
28 май 2011 :
|
SEBASTIAN BACH:"Сведение готово!"
19 май 2011 :
|
SEBASTIAN BACH: видео с концерта
14 май 2011 :
|
Акустика от SEBASTIAN 'a BACH 'a
13 май 2011 :
|
SEBASTIAN BACH вновь арестован
27 апр 2011 :
|
SEBASTIAN BACH: "8 готово, 5 осталось!"
3 апр 2011 :
|
Выход нового альбома SEBASTIAN BACH отложен
30 мар 2011 :
|
SEBASTIAN BACH записал партии вокала
24 мар 2011 :
|
SEBASTIAN BACH о новом альбоме
22 мар 2011 :
|
SEBASTIAN BACH о новом альбоме
18 мар 2011 :
|
SEBASTIAN BACH о новом альбоме
15 мар 2011 :
|
SEBASTIAN BACH о новом альбоме
12 мар 2011 :
|
SEBASTIAN BACH о новом альбоме
7 мар 2011 :
|
Ударные для нового альбома SEBASTIAN'a BACH'a начнут записывать сегодня
2 мар 2011 :
|
SEBASTIAN BACH написал еще три песни для нового альбома
28 фев 2011 :
|
Sebastian Bach исключает возможность воссоединения SKID ROW: «Я не хочу возвращаться на 30 лет назад»
22 фев 2011 :
|
SEBASTIAN BACH, JIM BREUER исполнили кавер-версии HALFORD'a
17 фев 2011 :
|
SEBASTIAN BACH отправится в студию в понедельник
12 янв 2011 :
|
Рассмотрение дела SEBASTIAN'a BACH'a вновь отложено
7 янв 2011 :
|
Новое видео SEBASTIAN'a BACH'a
7 янв 2011 :
|
SEBASTIAN BACH в программе "Late Night With Jimmy Fallon"
1 янв 2011 :
|
SEBASTIAN BACH разводится
14 дек 2010 :
|
SEBASTIAN BACH ищет продюсера альбома
6 дек 2010 :
|
SEBASTIAN BACH 'уточняет планы записи'
25 ноя 2010 :
|
Рассмотрение дела SEBASTIAN'a BACH'a отложено
17 ноя 2010 :
|
SEBASTIAN BACH опубликовал официальное заявление
16 ноя 2010 :
|
Репортаж об аресте SEBASTIAN'a BACH'a
16 ноя 2010 :
|
Арестован SEBASTIAN BACH
20 окт 2010 :
|
Видео с исполнения новой песни SEBASTIAN'a BACH'a
14 окт 2010 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN'a BACH'a
6 сен 2010 :
|
Видео с выступления SEBASTIAN BACH
24 авг 2010 :
|
SEBASTIAN BACH о воссоединении со SKID ROW : "Я не хочу лгать своим фанатам"
13 авг 2010 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил "Heaven And Hell" в честь DIO
14 июл 2010 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил "Happy Birthday" DIO
9 июн 2010 :
|
SEBASTIAN BACH сказал, что у него есть предложения от крупного лейбла
17 май 2010 :
|
SEBASTIAN BACH о смерти DIO
14 дек 2009 :
|
Концертное видео новой песни SEBASTIAN'a BACH'a
9 дек 2009 :
|
Первые фото нового состава группы SEBASTIAN BACH
3 сен 2009 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил две песни SKID ROW с кантри-дуэтом
3 авг 2009 :
|
SEBASTIAN BACH будет работать вместе с JOHN 5
27 апр 2009 :
|
SEBASTIAN BACH будет судить конкурс «Самая крутая рок-мама Америки»
28 янв 2009 :
|
SEBASTIAN BACH хочет выпустить два новых альбома в этом году
13 янв 2009 :
|
Новые концертные клипы от Sebastian'a Bach'a
11 янв 2009 :
|
Sebastian Bach предлагает всем оценить его концерт
12 сен 2008 :
|
SEBASTIAN BACH снял кантри-видео
21 авг 2008 :
|
SEBASTIAN BACH: Я живу настоящим
22 ноя 2007 :
|
Гитарист OBITUARY написал песню для SEBASTIAN'a BACH'a
20 окт 2007 :
|
SEBASTIAN BACH исполнил песню ONYX "Slam"
13 окт 2007 :
|
SEBASTIAN BACH записал свой рэп/рок трек
8 окт 2007 :
|
Sebastian Bach исполнил песню OUTKAST
2 окт 2007 :
|
Еще одно видео от Sebastian'a Bach'a
24 сен 2007 :
|
Sebastian Bach исполнил песню RUN DMC
16 сен 2007 :
|
Рэп от Sebastian'a Bach'a
27 авг 2007 :
|
AXL ROSE спел вместе с BACH'ом на его новом альбоме
20 авг 2007 :
|
Объявлена дата выхода нового альбома SEBASTIAN'a BACH'a
9 июн 2007 :
|
SEBASTIAN BACH взяли сессионного ударника
7 июл 2006 :
|
SEBASTIAN BACH: Продюсер нового альбома - Roy Z
24 апр 2006 :
|
SEBASTIAN BACH начнет записывать новый альбом в мае
