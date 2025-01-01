Arts
Новости
*Вокалист SCORPIONS: «Мы аполитичная группа» 45
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 27
*Новая песня ULVER 17
*Новое видео CLAWFINGER 13
*SLIPKNOT продались за 120 12
Sebastian Bach

27 ноя 2025 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW

3 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

7 сен 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «ИИ использовать не буду!»

30 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов

28 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи

15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»

6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»

20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?

6 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сунул за Камалу

2 ноя 2024 : 		 ORIANTHI в новом видео SEBASTIAN BACH

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»

17 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком»

30 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о девочках

23 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH спел с пасынком

22 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о важности вокальной мелодии

17 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»
SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW



SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW "Slave To The Grind" в рамках выступления 24 ноября в Forum Theatre, Melbourne, Australia:

01. What Do I Got To Lose?
02. Slave To The Grind (SKID ROW song)
03. The Threat (SKID ROW song)
04. Big Guns (SKID ROW song)
05. Riot Act (SKID ROW song)
06. 18 And Life (SKID ROW song)
07. Shock Me (KISS cover)
08. Quicksand Jesus (SKID ROW song)
09. Psycho Love (SKID ROW song)
10. Beggar's Day (SKID ROW song)
11. Freedom
12. Livin' On A Chain Gang (SKID ROW song)
13. Future Of Youth
14. In A Darkened Room (SKID ROW song)
15. Creepshow (SKID ROW song)
16. Mudkicker (SKID ROW song)
17. Wasted Time (SKID ROW song)
18. Monkey Business (SKID ROW song)
19. I Don't Know (Ozzy Osbourne cover)
20. I Remember You (SKID ROW song)
21. Heaven And Hell (Black Sabbath cover)
22. Youth Gone Wild (SKID ROW song)

Encore:

23. We Can't Be Beaten (ROSE TATTOO cover)
24. Get The Fuck Out




просмотров: 75

