SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW "Slave To The Grind" в рамках выступления 24 ноября в Forum Theatre, Melbourne, Australia:



01. What Do I Got To Lose?

02. Slave To The Grind (SKID ROW song)

03. The Threat (SKID ROW song)

04. Big Guns (SKID ROW song)

05. Riot Act (SKID ROW song)

06. 18 And Life (SKID ROW song)

07. Shock Me (KISS cover)

08. Quicksand Jesus (SKID ROW song)

09. Psycho Love (SKID ROW song)

10. Beggar's Day (SKID ROW song)

11. Freedom

12. Livin' On A Chain Gang (SKID ROW song)

13. Future Of Youth

14. In A Darkened Room (SKID ROW song)

15. Creepshow (SKID ROW song)

16. Mudkicker (SKID ROW song)

17. Wasted Time (SKID ROW song)

18. Monkey Business (SKID ROW song)

19. I Don't Know (Ozzy Osbourne cover)

20. I Remember You (SKID ROW song)

21. Heaven And Hell (Black Sabbath cover)

22. Youth Gone Wild (SKID ROW song)



Encore:



23. We Can't Be Beaten (ROSE TATTOO cover)

24. Get The Fuck Out







