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SEBASTIAN BACH : «DONALD TRUMP и AXL ROSE показали, что Интернет уже не торт» SEBASTIAN BACH первого февраля поделился своим мнением про Интернет:



«Donald Trump и Axl Rose показали всему миру, что Twitter, Facebook и Интернет уже не торт. По разным причинам. Как сказал Time: "Мы уступили Интернет культуре ненависти"».



Bach добавил в другом сообщении: «Axl не твиттит вообще, и он самый крутой рок-вокалист на планете. Donald Trump твиттит каждый день любую хрень, что пришла ему в голову. Axl показал всем, что быть вне Твиттера на 100% круче, чем быть в нём».

















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