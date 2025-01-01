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*Переиздание Load METALLICA выйдет летом 73
*Пошел бы GARY HOLT в METALLICA? Да ну.... 29
*Новое видео BEAST IN BLACK 27
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Место КК в группе за ним навечно!» 24
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 23
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Sebastian Bach

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18 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»

17 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком»

30 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о девочках

23 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH спел с пасынком

22 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о важности вокальной мелодии

17 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я такой же рестлер, как CHRIS JERICHO вокалист»

7 июн 2024 : 		 SEBASTIAN BACH не наезжал на SKID ROW

29 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «На пенсию не собираюсь!»

23 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил новую песню

19 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

16 май 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

15 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Моя миссия — вернуть рок-н-роллу веселье»

14 май 2024 : 		 SEBASTIAN BACH начал новый тур

10 май 2024 : 		 Новый альбом SEBASTIAN BACH доступен для прослушивания

2 май 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

24 апр 2024 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH
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Видео полного выступления SEBASTIAN BACH



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Видео полного выступления SEBASTIAN BACH, состоявшегося второго мая в рамках M3 Rock Festival 2025, доступно для просмотра ниже:

00:00 What Do I Got To Lose?
04:40 Slave To The Grind
08:50 Here I Am
14:02 Big Guns
18:15 Sweet Little Sister
22:44 18 And Life
28:47 Can't Stand The Heartache
32:20 Freedom
36:02 Piece Of Me
38:48 Future Of Youth
43:10 Monkey Business
54:00 I Remember You
59:15 (Hold On) To The Dream
01:04:40 The Threat
01:09:30 American Metalhead
01:15:20 Youth Gone Wild




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