Видео полного выступления SEBASTIAN BACH



Видео полного выступления SEBASTIAN BACH, состоявшегося второго мая в рамках M3 Rock Festival 2025, доступно для просмотра ниже:



00:00 What Do I Got To Lose?

04:40 Slave To The Grind

08:50 Here I Am

14:02 Big Guns

18:15 Sweet Little Sister

22:44 18 And Life

28:47 Can't Stand The Heartache

32:20 Freedom

36:02 Piece Of Me

38:48 Future Of Youth

43:10 Monkey Business

54:00 I Remember You

59:15 (Hold On) To The Dream

01:04:40 The Threat

01:09:30 American Metalhead

01:15:20 Youth Gone Wild





