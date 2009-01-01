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SEBASTIAN BACH : «STRYPER — отстой» В ходе недавнего разговора с SEBASTIAN'ом BACH'ом у того спросили о его препирательствах с лидером STRYPER:



«Всё, что знаю, так это то, что когда вижу заголовки типа "Bach обидел няшечку Sweet'a", вам надо делить сказанное на два, а то и на четыре».



На вопрос, нравится ли Sweet на личном уровне, Sebastian ответил:



«Нет, я считаю, что STRYPER — отстой. Я всегда так думал — ещё с того момента, когда был пацаном. Я считал их песни отстоем, их сраные костюмы отстоем. Продолжать? Ну что они там сделают — кинут в меня библией? (смеётся)».



Bach добавил, что его позиция по STRYPER никак не связана с христианской направленностью текстов: «Я просто считаю, что они делают фиговые пластинки. И я не думаю, что они способны на что-то стоящее».















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