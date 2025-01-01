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Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»



Pete Loran опубликовал видео, в котором затронул тему взаимоотношений SEBASTIAN BACH и SKID ROW:



«Как дела, народ? На связи Pete Loran. Подумал, что надо бы заскочить сюда с некоторыми текущими событиями. Ваш старый приятель Sebastian Bach снова разглагольствует — или не разглагольствует на этот раз, не выкладывает своё грязное белье, что его бросила семья и все такое прочее. На этот раз он говорит, что никогда не слушал своих сменщиков в группе SKID ROW. Он никогда не слушал ни одной из этих пластинок. Никогда не слушал их. Ни разу. Вы ему верите? Я ему не верю. Да ладно, чувак. Если бы это был я, я бы их послушал. Я бы нашел всё, что можно, чтобы посмеяться над этим. Точно так же, как он может смеяться над тем, что происходит здесь. В любом случае, это уже другая история.



Так вот, он никак не может завязать со SKID ROW, и, чёрт возьми, я не понимаю, почему. Я не знаю, почему он так одержим идеей вернуться в группу. Он прекрасно справляется сам, и ему достаётся львиная доля денег. Если бы он вернулся в SKID ROW, то в лучшем случае получил бы столько же, а возможно, и меньше. Но реальность такова, что эти парни не хотят его возвращения. Они не хотят его возвращения так же, как не хотели этого 30 лет назад. Сегодня они так же категоричны в этом вопросе, и они устали говорить об этом. Я устал об этом слышать, чувак. Чувак, хорош уже. У тебя всё отлично.



Вот забавная история, которую я никогда не рассказывал. В 1989 году моя старая группа TRIXTER... записывала нашу первую пластинку в Лос-Анджелесе. В начале 1989 года вышла первая пластинка SKID ROW. Они сразу же отправились в турне с BON JOVI. Позже в том же году, в конце лета, на MTV проходило шоу видеопремий, и он был там. Он рассказывал об этом шоу, потому что был там с Кристиной Эпплгейт. Вы должны помнить Кристину Эпплгейт по сериалу "Женаты... С детьми". Она снималась в нескольких фильмах. Она отличная актриса. Но он сделал подкаст, где рассказывал о телешоу, в котором её спрашивали: "Вы встречались с Брэдом Питтом в 1989 году и расстались с ним ради какой-то загадочной рок-звезды. Кто этот парень?" И она была совершенно потрясена. Она не хотела говорить об этом. Она разозлилась. И он заговорил об этом в подкасте, сказав: "Это был я. Это был я". Он прав — это был он. Я видел их вместе. Он абсолютно прав. Но я хочу сказать, что мы тоже были на этом шоу. Нас случайно туда пригласили. И я услышал, что он там был. Я хотел поговорить с ним. Я давно его не видел, потому что в своё время, за пару лет до этого, наши группы выступали вместе. Мы выступали в клубах, и ни одна из групп не имела контракта на запись, а мы выступали в клубах вместе.



Собственно говоря, мы выступали с прежним вокалистом SKID ROW до того, как его заменил Sebastian Bach. За кулисами мы все тусовались и разговаривали, а Seb был классным парнем. Он был абсолютно спокоен. Он был приземлённым и казался мне нормальным. Они выпустили свой альбом, сразу же добились большого успеха. И я сказал: "Пойду поговорю с моим старым приятелем Sebastian'ом". Я подошёл к нему, и повёл себя абсолютно иначе: как рок-звезда, с большим самомнением. И я подумал: "Ладно". А на следующий вечер мы увидели его в клубе с Кристиной Эпплгейт, так что они определённо были вместе. Мы поздоровались, поболтали пару минут, и на этом всё закончилось. И это был действительно последний раз, когда я встречалась с ним лицом к лицу.



Но через пару дней на улице мы увидели одного из парней из SKID ROW, и он рассказал нам, что Sebastian был настоящим кошмаром, и он нарушал абсолютно все правила, которые они установили в туре. То есть он был просто неуправляем. И это в течение первого года после выхода альбома. Тогда с ним было покончено.

Меня забавляет, что он ведёт себя так, будто понятия не имеет, почему они не хотят видеть его в группе. И я не знаю, почему он продолжает доставать их. Я не понимаю. Они устали говорить об этом. Я устал слушать об этом. Я уверен, что многие люди устали об этом слышать.



Есть люди, которые говорят: "Верните его в группу". Зачем? Он им не нужен. У него самого всё в порядке. Он зарабатывает кучу денег, участвует в концертах. Он не сбавляет обороты. Он всё ещё неплохо звучит. На первых пластинках он пел довольно сложные вещи. Это нелегко. И, честно говоря, он — важная часть их успеха. Так и есть. В этом нет никаких сомнений. Но первая часть их успеха — это отличные песни, написанные гитаристом Dave'ом Sabo и басистом Rachel'ом Bolan'ом.



Итак, Sebastian, как я уже сказал, ты всё ещё неплохо звучишь. Ты отлично справляешься. В нашем возрасте уже нелегко петь эти ноты. Я понимаю. Я с тобой, чувак. Мы, наверное, почти ровесники. Наверное, у нас много общего. Ты ненавидишь Америку. А я нет. Но, кроме этого, у нас, вероятно, много общего. Но просто отпусти ситуацию. Никто больше не хочет об этом говорить. Отпусти это, чувак. У тебя всё отлично».







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