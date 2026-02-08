Arts
Новости
Sebastian Bach

8 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH хочет записать рождественский альбом

13 янв 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о том, что мог бы петь в MÖTLEY CRÜE

11 дек 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 ноя 2025 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW

3 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

7 сен 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «ИИ использовать не буду!»

30 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов

28 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи

15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»

6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»

20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?

6 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сунул за Камалу

2 ноя 2024 : 		 ORIANTHI в новом видео SEBASTIAN BACH

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

18 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Если вам не нравятся мои взгляды, ну и катитесь на!»

17 сен 2024 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-н-ролл позволяет мне чувствовать себя ребёнком»

30 июл 2024 : 		 SEBASTIAN BACH о девочках
сегодня

SEBASTIAN BACH хочет записать рождественский альбом



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью ответил на вопрос, какие у него планы на ближайшее время:

«В какой-то момент моей жизни мне нужно будет записать рождественскую пластинку. Я люблю рождественскую музыку и точно знаю, какую рождественскую пластинку я бы записал. Это не будет "Jingle Bells" с электрогитарами. Это будет традиционная запись вокала для фортепиано и органа в песнях, которые я записал в церкви, когда был в Питерборо, Онтарио, в англиканской церкви Всех Святых, кажется, она так и называлась. Вот чего я хочу. Мне нужно будет сделать это в какой-то момент».

На вопрос, что он чувствует, когда фанаты подходят к нему и говорят, что песня или альбом, которые он записал, помогли им пережить трудные времена, Seb ответил:

«Знаете, что удивительно, и я постоянно говорю это людям — вы не поверите, сколько незнакомцев подходят ко мне на публике и говорят: "Эй, эй, чувак. Привет". Они всегда говорят одно и то же. Они говорят: "Я люблю тебя, чувак". Я отвечаю: "Что?" Я говорю о 50-летних мужчинах с пивными животами и кольцами в носу, которые говорят: "Привет, Sebastian, я люблю тебя". Я люблю тебя, чувак. "Я отвечаю: "Что ж, спасибо". И это никогда не надоест. Вчера в аэропорту со мной такое случалось пять раз. Все они говорят: "Я люблю тебя, чувак".

Я никогда не подходил к незнакомому человеку и не говорил: "Я люблю тебя". А такое происходит со мной по нескольку раз на дню. Если я нахожусь на публике, люди просто подходят ко мне и говорят: "Я люблю тебя", а я отвечаю: "Что ж, спасибо тебе. Большое спасибо. Очень мило с твоей стороны так говорить. "Это не устареет".

На днях я сказал это своей жене и пасынку. Мы возвращались с какого-то мероприятия в Лос-Анджелесе в Вегас и оказались посреди пустыни на стоянке для грузовиков, и я подумал: "Разве не странно, что многие люди так говорят?" Мы вышли из машины на стоянке для грузовиков, и это был первый человек в на парковке: "Sebastian?". Я отвечаю: "Да". Он: "Я люблю тебя". Я отвечаю: "Какого хрена?" И моя жена с сыном оборачиваются. Мы просто смотрим друг на друга и думаем: "Это странно". Это так странно. Это очень странно. Это реально какое-то безумие.

Что ж, я думаю, есть что сказать о людях, прошедших испытание временем. Когда люди говорят мне это, это потому, что они знают меня 40 лет, а это долгий срок, чтобы быть частью чьей-то жизни».




Комментарии

8 фев 2026
Gustaff
Это всегда хорошая идея. Главное, чтобы получилось качественно и с душой.
8 фев 2026
Lord Iscariah
Gustaff, это всегда уебанская идея. Никогда не понимал прикола рождественских альбомов. У всех у кого слышал какая-то поебота.
8 фев 2026
Gustaff
Lord Iscariah, потому что плохая реализация. А идея остаётся хорошей. Это же Новый год, Рождество. Если кто-то реально не понимает идеи, то он конченный уебан, подонок и чмо.
8 фев 2026
ElectricRetard
Gustaff, так, новый год, рождество, а хорошая идея то в чем?)

Хочешь послушать рождественские песни под новый год, возьми рождественский альбом какого-нибудь Фрэнка Синатры, нахуй тебе престарелый Хэлфорд или Себастьян Бах с метал-говнориффами которые ну вообще хуй пойми как с рождеством вяжутся.
8 фев 2026
Lord Iscariah
Gustaff, в Новый Год заебись слушать всякий бодрый хэви/глэм 80-х, а не эту поеботу унылую.
8 фев 2026
EvgenBriden
В таком формате может замутить коллаборацию с Тарьей)
