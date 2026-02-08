сегодня



SEBASTIAN BACH хочет записать рождественский альбом



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью ответил на вопрос, какие у него планы на ближайшее время:



«В какой-то момент моей жизни мне нужно будет записать рождественскую пластинку. Я люблю рождественскую музыку и точно знаю, какую рождественскую пластинку я бы записал. Это не будет "Jingle Bells" с электрогитарами. Это будет традиционная запись вокала для фортепиано и органа в песнях, которые я записал в церкви, когда был в Питерборо, Онтарио, в англиканской церкви Всех Святых, кажется, она так и называлась. Вот чего я хочу. Мне нужно будет сделать это в какой-то момент».



На вопрос, что он чувствует, когда фанаты подходят к нему и говорят, что песня или альбом, которые он записал, помогли им пережить трудные времена, Seb ответил:



«Знаете, что удивительно, и я постоянно говорю это людям — вы не поверите, сколько незнакомцев подходят ко мне на публике и говорят: "Эй, эй, чувак. Привет". Они всегда говорят одно и то же. Они говорят: "Я люблю тебя, чувак". Я отвечаю: "Что?" Я говорю о 50-летних мужчинах с пивными животами и кольцами в носу, которые говорят: "Привет, Sebastian, я люблю тебя". Я люблю тебя, чувак. "Я отвечаю: "Что ж, спасибо". И это никогда не надоест. Вчера в аэропорту со мной такое случалось пять раз. Все они говорят: "Я люблю тебя, чувак".



Я никогда не подходил к незнакомому человеку и не говорил: "Я люблю тебя". А такое происходит со мной по нескольку раз на дню. Если я нахожусь на публике, люди просто подходят ко мне и говорят: "Я люблю тебя", а я отвечаю: "Что ж, спасибо тебе. Большое спасибо. Очень мило с твоей стороны так говорить. "Это не устареет".



На днях я сказал это своей жене и пасынку. Мы возвращались с какого-то мероприятия в Лос-Анджелесе в Вегас и оказались посреди пустыни на стоянке для грузовиков, и я подумал: "Разве не странно, что многие люди так говорят?" Мы вышли из машины на стоянке для грузовиков, и это был первый человек в на парковке: "Sebastian?". Я отвечаю: "Да". Он: "Я люблю тебя". Я отвечаю: "Какого хрена?" И моя жена с сыном оборачиваются. Мы просто смотрим друг на друга и думаем: "Это странно". Это так странно. Это очень странно. Это реально какое-то безумие.



Что ж, я думаю, есть что сказать о людях, прошедших испытание временем. Когда люди говорят мне это, это потому, что они знают меня 40 лет, а это долгий срок, чтобы быть частью чьей-то жизни».







+0 -0



( 6 ) просмотров: 330

