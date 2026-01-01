Sebastian Bach

5 апр 2026 : 		 SEBASTIAN BACH готов записать новую пластинку

16 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил TWISTED SISTER

10 мар 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Нового альбома скоро не ждите»

26 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Ненавижу ИИ!»

20 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о смерти Оззи и Эйса

18 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не трачу время на чтение комментариев, зачем?»

8 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH хочет записать рождественский альбом

13 янв 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о том, что мог бы петь в MÖTLEY CRÜE

11 дек 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 ноя 2025 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW

3 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

7 сен 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «ИИ использовать не буду!»

30 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов

28 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи

15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»

6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»

20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?
SEBASTIAN BACH готов записать новую пластинку



В рамках недавнего интервью с SEBASTIAN BACH у него спросили, думает ли он о новой музыке:

«Мне уже не терпится записать новый альбом. Последнюю пластинку мы записали во время пандемии, и было очень легко сосредоточиться на ней, потому что не было ни концертов, ни гастролей. Мне очень сложно сконцентрироваться на записи нового альбома, когда я выступаю каждый вечер. Так что я не знаю, когда это закончится, но точно не в ближайшее время.

Мне нравится выступать вживую, но ещё больше мне нравится записывать музыку. Так что я получаю удовольствие и от того, и от другого».




