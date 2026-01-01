5 апр 2026



SEBASTIAN BACH готов записать новую пластинку



В рамках недавнего интервью с SEBASTIAN BACH у него спросили, думает ли он о новой музыке:



«Мне уже не терпится записать новый альбом. Последнюю пластинку мы записали во время пандемии, и было очень легко сосредоточиться на ней, потому что не было ни концертов, ни гастролей. Мне очень сложно сконцентрироваться на записи нового альбома, когда я выступаю каждый вечер. Так что я не знаю, когда это закончится, но точно не в ближайшее время.



Мне нравится выступать вживую, но ещё больше мне нравится записывать музыку. Так что я получаю удовольствие и от того, и от другого».







+1 -0



просмотров: 221

