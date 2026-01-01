Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Новая песня SUNN O))) 73
*BEHEMOTH опять не хотят. Теперь и в Индии 62
*Что лучше — CD, винил или стриминг? Отвечает вокалист TESTAM... 45
*Новое видео ARCH ENEMY 35
*SUZI QUATRO: «Что может быть ценнее свободы?» 30
[= ||| все новости группы



*

Sebastian Bach

*



26 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Ненавижу ИИ!»

20 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о смерти Оззи и Эйса

18 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я не трачу время на чтение комментариев, зачем?»

8 фев 2026 : 		 SEBASTIAN BACH хочет записать рождественский альбом

13 янв 2026 : 		 SEBASTIAN BACH о том, что мог бы петь в MÖTLEY CRÜE

11 дек 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 ноя 2025 : 		 SEBASTIAN BACH целиком исполнил альбом SKID ROW

3 ноя 2025 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH

7 сен 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «ИИ использовать не буду!»

30 авг 2025 : 		 SEBASTIAN BACH высмеивает вокальных экспертов

28 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH посвятил концерт Оззи

15 июл 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Музыка оставляет тебя молодым»

30 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Первая пластинка SKID ROW не так проста как кажется»

24 июн 2025 : 		 SEBASTIAN BACH о гастролях с PANTERA

25 май 2025 : 		 Вокалист TRIXTER: «Не понимаю, чего SEBASTIAN BACH не хочет в SKID ROW»

20 май 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я SKID ROW не слушаю, нафига?»

5 май 2025 : 		 Видео полного выступления SEBASTIAN BACH

11 мар 2025 : 		 SEBASTIAN BACH исполнил JOURNEY и GUNS N' ROSES

14 фев 2025 : 		 Новое видео SEBASTIAN BACH

27 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Я больше не могу головой»

6 янв 2025 : 		 SEBASTIAN BACH: «Рок-концерт как ...й бокс!»

20 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH целиком сыграл альбом SKID ROW

15 ноя 2024 : 		 У SEBASTIAN BACH проблемы с женой?

6 ноя 2024 : 		 SEBASTIAN BACH сунул за Камалу

2 ноя 2024 : 		 ORIANTHI в новом видео SEBASTIAN BACH

16 окт 2024 : 		 Видео с выступления SEBASTIAN BACH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

SEBASTIAN BACH: «Ненавижу ИИ!»



zoom
SEBASTIAN BACH в недавнем интервью высказал мнение о группах, которые во время своих живых выступлений используют фонограмму:

«Смешно, когда группы используют заранее записанный вокал. Куплеты звучат одним образом, а потом начинается припев... Кто его исполняет? Никто. И так в каждом припеве. И вы можете посмотреть это на YouTube или где-нибудь ещё, и эти популярные группы, которые мы любим уже миллион лет, выходят на сцену, и можно сказать, что каждый раз, когда начинается припев, получается полная ерунда. И я не понимаю, почему музыканты считают, что это нормально, потому что я не могу себе представить, как можно играть под клик-трек и делать это одинаково каждый вечер, а когда ждёшь припев, включается фоновый вокал. Как по мне, это отстой. Я считаю, что это просто ужасно... Но есть и часть меня, которая ощущает себя динозавром за то, что я так не делаю. Если все остальные так делают, почему я единственный, кто этого не делает? Я иногда чувствую себя глупо. "Пойду разогреваться на полтора часа". Многим из этих ребят не нужно этого делать. Они могут заниматься другими делами в течение дня, потому что всё уже записано. Но я не так зарабатываю на жизнь».

Bach также высказался по поводу искусственного интеллекта (ИИ) в качестве инструмента для создания музыки:

«Все, кто это читает, должны понять: я ненавижу ИИ. Я просто его ненавижу. Каждый раз, когда я вижу его в своей ленте, я отписываюсь от этого человека. Буквально на днях кто-то опубликовал старое видео VAN HALEN из Фресно, Калифорния, 1978 года, с David Lee Roth на сцене, и это был один из самых крутых постов в соцсетях, которые я когда-либо видел, старый VAN HALEN, поэтому я подписался на этого человека. Следующим постом был David Lee Roth и Sammy Hagar, обнявшиеся, и это был ИИ. И я сразу отписался от него.

Если вы публикуете что-то вроде "Вот Sebastian в 19 лет, превратившийся в себя в нынешнем возрасте", — я отписываюсь, прощайте.

Для меня ИИ — это чушь. Вы знаете меня почти 40 лет, и я вам обещаю, что никогда не буду этим пользоваться. Всегда только я и моя группа.

Не могу поверить, что мне приходится это говорить, но, думаю, я должен.

Единственный способ узнать, что что-то не является искусственным интеллектом, — это доверять человеку, который создаёт это искусство. Вы никогда не увидите подобного от меня, потому что, во-первых, я это ненавижу. Во-вторых, я не знаю, как это использовать, и у меня нет интереса к этому. Поэтому я всегда буду использовать настоящую глупость вместо искусственного интеллекта... Одно только слово "искусственный" — уже это должно отпугнуть большинство людей.

Искусственный — нет, спасибо. А как насчёт настоящего? Я не люблю ничего искусственного, честно говоря».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 172

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2026 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом