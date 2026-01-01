сегодня



SEBASTIAN BACH: «Ненавижу ИИ!»



SEBASTIAN BACH в недавнем интервью высказал мнение о группах, которые во время своих живых выступлений используют фонограмму:



«Смешно, когда группы используют заранее записанный вокал. Куплеты звучат одним образом, а потом начинается припев... Кто его исполняет? Никто. И так в каждом припеве. И вы можете посмотреть это на YouTube или где-нибудь ещё, и эти популярные группы, которые мы любим уже миллион лет, выходят на сцену, и можно сказать, что каждый раз, когда начинается припев, получается полная ерунда. И я не понимаю, почему музыканты считают, что это нормально, потому что я не могу себе представить, как можно играть под клик-трек и делать это одинаково каждый вечер, а когда ждёшь припев, включается фоновый вокал. Как по мне, это отстой. Я считаю, что это просто ужасно... Но есть и часть меня, которая ощущает себя динозавром за то, что я так не делаю. Если все остальные так делают, почему я единственный, кто этого не делает? Я иногда чувствую себя глупо. "Пойду разогреваться на полтора часа". Многим из этих ребят не нужно этого делать. Они могут заниматься другими делами в течение дня, потому что всё уже записано. Но я не так зарабатываю на жизнь».



Bach также высказался по поводу искусственного интеллекта (ИИ) в качестве инструмента для создания музыки:



«Все, кто это читает, должны понять: я ненавижу ИИ. Я просто его ненавижу. Каждый раз, когда я вижу его в своей ленте, я отписываюсь от этого человека. Буквально на днях кто-то опубликовал старое видео VAN HALEN из Фресно, Калифорния, 1978 года, с David Lee Roth на сцене, и это был один из самых крутых постов в соцсетях, которые я когда-либо видел, старый VAN HALEN, поэтому я подписался на этого человека. Следующим постом был David Lee Roth и Sammy Hagar, обнявшиеся, и это был ИИ. И я сразу отписался от него.



Если вы публикуете что-то вроде "Вот Sebastian в 19 лет, превратившийся в себя в нынешнем возрасте", — я отписываюсь, прощайте.



Для меня ИИ — это чушь. Вы знаете меня почти 40 лет, и я вам обещаю, что никогда не буду этим пользоваться. Всегда только я и моя группа.



Не могу поверить, что мне приходится это говорить, но, думаю, я должен.



Единственный способ узнать, что что-то не является искусственным интеллектом, — это доверять человеку, который создаёт это искусство. Вы никогда не увидите подобного от меня, потому что, во-первых, я это ненавижу. Во-вторых, я не знаю, как это использовать, и у меня нет интереса к этому. Поэтому я всегда буду использовать настоящую глупость вместо искусственного интеллекта... Одно только слово "искусственный" — уже это должно отпугнуть большинство людей.



Искусственный — нет, спасибо. А как насчёт настоящего? Я не люблю ничего искусственного, честно говоря».







