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Tarja Turunen

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MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл



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MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN представят сингл на совместную работу "Left On Mars".

Marco: «После долгих 20 лет мы записали совершенно новый дуэт. Это песня, которую я написал со своими коллегами по группе, и она называется "Left On Mars"»

Tarja: «[Это] очень красивая песня. Не могу дождаться, когда вы ее услышите!».

Marco: "Она выйдет 13 марта. Очень скоро".

Tarja: «Очень скоро».




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12 фев 2025

MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовятся к свадьбе.

Marco: «После долгих 20 лет мы наконец-то поняли, что не можем друг без друга. Это была долгая дорога, полная надежд и, иногда, разочарований, но она привела нас в одну точку»

Tarja: «[Это] очень радостное событие. Не могу его дождаться».

Marco: "Она будет 13 марта. Очень скоро".

Tarja: «Очень скоро».

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