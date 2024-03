сегодня



MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN готовят сингл



MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN представят сингл на совместную работу "Left On Mars".



Marco: «После долгих 20 лет мы записали совершенно новый дуэт. Это песня, которую я написал со своими коллегами по группе, и она называется "Left On Mars"»



Tarja: «[Это] очень красивая песня. Не могу дождаться, когда вы ее услышите!».



Marco: "Она выйдет 13 марта. Очень скоро".



Tarja: «Очень скоро».





