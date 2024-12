сегодня



Басист LAST IN LINE: «Монетизация музыки сильно поменялась»



Phil Soussan, ответственный за песню "Shot In The Dark", рассказал о том, как артисты получают доход из новых, нетрадиционных источников:



«Я думаю, что структура монетизации музыки изменилась. В своё время мы предлагали: "Вот, возьмите бесплатную зажигалку", "Возьмите бесплатную повязку на голову", "Возьмите бесплатную бейсболку", "Вот дешёвый билет на концерт. Приходите на наш концерт, а потом, пожалуйста, купите пластинку". Теперь мы предлагаем пластинку и говорим: "Вот, приходите на наше шоу. Купите бейсболку. Купите зажигалку. Купите футболку. Купите дорогой билет на концерт". Так что методы монетизации изменились. И музыка стала фактически лидером по убыткам. Не стоит ожидать, что получится заработать деньги непосредственно на музыке, их приходится зарабатывать на товарах, на билетах на концерт. В каком-то смысле это более естественный способ заработка, потому что невозможно повторить или воспроизвести впечатления от живого концерта. Без этого не получится сделать бутлег. Для этого нужно пойти на концерт. И это вернуло внимание к живому шоу».



На вопрос, считает ли он, что когда-нибудь наступит момент, когда всё вернётся на круги своя и музыканты смогут зарабатывать больше денег на своей музыке, он ответил:



«Я не знаю. Если это произойдёт, то случится ещё до того, как мы об этом узнаем. Но я не представляю, как вернуться к прежней модели продажи музыки, потому что на данный момент люди иначе получают доступ к ней... Поезжайте в Южную Америку. В Южной Америке никто больше не покупает музыку — там есть Spotify и остальные потоковые сервисы. Как только у людей появляется доступ к музыке, которую они хотят услышать, у них отпадает необходимость её покупать. Единственное исключение — коллекционирование. Виниловые диски или диски с автографами в качестве предметов коллекционирования и тому подобное. По понятным причинам мы делаем хорошие деньги на этих двух вещах... Так что появляются такие способы. Я не уверен, что мир вернётся к старой модели. Я надеюсь, что люди поймут, потому что я больше не связан с Академией звукозаписи, но кому-то удастся взять на себя борьбу, которая позволит нам получить немного дополнительных доходов.



Я вижу, как руководители Spotify повышают тарифы, увеличивают стоимость подписки, получают огромные суммы, а цена их акций при этом взлетает. Я думаю, что у них достаточно средств, чтобы платить нам немного больше.

Когда всё это началось, мы обсуждали: "Мы начинаем новый вид концептуального бизнеса, но нам нужна сниженная ставка, чтобы мы могли оторваться от земли". А музыкальное сообщество всегда готово помочь другим. Им это очень помогло. И знаете что? К этому вопросу больше не возвращались. На самом деле все разговоры после этого сводились к чему-то из серии: "Мы платим вам слишком много". Так что я хотел бы видеть немного больше внимания и помощи со стороны этого сообщества по отношению к нам как к музыкантам».







