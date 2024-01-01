Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*NIGHTWISH от TARJA 19
*GENE SIMMONS: «Аватары KISS уделают ABBA как детей!» 17
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 17
*Видео полного выступления GAMMA RAY 13
*184 группы выступят на Hellfest 2025 12
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 45
*Барабанщик IRON MAIDEN завязывает с турами 34
*BURTON C. BELL: «Spotify — это зло!» 22
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*NIGHTWISH от TARJA 19
[= ||| все новости группы



*

Last in Line

*



15 дек 2024 : 		 У LAST IN LINE достаточно материала для альбома

12 дек 2024 : 		 Басист LAST IN LINE: «Монетизация музыки сильно поменялась»

7 май 2024 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

6 май 2024 : 		 LAST IN LINE работают над новым материалом

27 сен 2023 : 		 Вокалист LAST IN LINE думает о сольном альбоме

24 сен 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

19 сен 2023 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

15 май 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

3 апр 2023 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

25 мар 2023 : 		 Семплы новых песен LAST IN LINE

17 мар 2023 : 		 Новая песня LAST IN LINE

17 фев 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

13 фев 2023 : 		 PHIL SOUSSAN — о LAST IN LINE: «Сейчас мы исполняем больше своих песен, чем материала DIO»

20 янв 2023 : 		 Новое видео LAST IN LINE

30 дек 2022 : 		 Новый альбом LAST IN LINE выйдет весной

11 ноя 2022 : 		 Басист LAST IN LINE: «Мы работаем так, как работал DIO»

24 окт 2022 : 		 LAST IN LINE исполнили новую песню

3 окт 2022 : 		 Гитарист LAST IN LINE заявил, что назвать группу в честь песни DIO было и благословением, и проклятием

8 авг 2022 : 		 VIVIAN CAMPBELL — о записи песни THE BEATLES с группой LAST IN LINE

1 авг 2022 : 		 Кавер-версия THE BEATLES от LAST IN LINE

12 июл 2022 : 		 LAST IN LINE EP записали кавер-версию THE BEATLES

30 май 2022 : 		 LAST IN LINE: ЕР летом, альбом в 2023 году

13 фев 2022 : 		 LAST IN LINE нашли лейбл

27 янв 2022 : 		 LAST IN LINE возобновили работу над альбомом

21 янв 2022 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE

26 окт 2021 : 		 Видео с выступления LAST IN LINE
Показать далее
| - |

|||| 15 дек 2024

У LAST IN LINE достаточно материала для альбома



zoom
Басист LAST IN LINE Phil Soussan в интервью Rock Interview Series вновь подтвердил информацию о том, что группа работает над новым материалом:

«Мы собрались вместе — в той безумной манере, в которой мы обычно это делаем: мы собрались вместе в одной комнате. И мы не предлагаем никаких идей. Мы просто приходим в комнату, подключаемся и начинаем играть и смотреть, что получается, что звучит круто. У нас есть целая куча идей в зародыше, и мы работаем над ними в данный момент. Конечно, нам приходится работать, учитывая график DEF LEPPARD. Это нормально. А у Вива есть ещё и личные дела, о которых я не буду говорить. Так что нам будет довольно сложно собираться вместе для записи этого альбома. Однако для альбома [2023] "Jericho" мы записали половину идей как раз перед пандемией. У нас не было плана. Мы оказались в Лос-Анджелесе и решили: "Давайте отправимся в студию и просто сделаем это". И в какой-то степени мы сработали на опережение, потому что началась пандемия. По крайней мере, у нас была половина альбома, над которым мы могли работать. Но в процессе мы обнаружили, что можем работать над альбомом удалённо, используя передачу файлов. Так что половина "Jericho" была создана таким образом. И большая часть нового альбома, вероятно, тоже будет создана подобным образом. И, возможно, план состоит в том, чтобы снова отправиться в тур после лета 25-го года».

На вопрос о том, не было ли мыслей о том, чтобы выступить в туре в качестве группы разогрева для какого-нибудь более известного коллектива и сделать LAST IN LINE более известными, он ответил:

«Было бы здорово, если бы всё получилось. Как раз перед пандемией мы были на хорошем счету, много ездили в Европу и выступали в турах, играя на разогреве у SAXON, например, это было просто потрясающе. Всем было очень весело, и мы отлично проводили время. Когда наступил период [пандемии], он нарушил многие наши планы. У нас были планы поехать в Южную Америку, в Японию и обратно в Европу, куча фестивалей в Европе, и всё это просто испарилось. И было очень тяжело пытаться вернуть этот импульс к прежнему уровню. Не по каким-то безумным причинам. Одна из причин, которая не является секретом, заключается в том, что сейчас очень дорого гастролировать в Европе, учитывая все расходы, связанные с этим: расходы на топливо, транспортные расходы и курсы валют, — стоимость стала почти запредельной. И мы ждали возможности поехать туда и выступить. Мы бы с радостью это сделали, надеюсь, что это произойдёт как можно быстрее. Так что я держу пальцы скрещенными».




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 145

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом