15 дек 2024



У LAST IN LINE достаточно материала для альбома



Басист LAST IN LINE Phil Soussan в интервью Rock Interview Series вновь подтвердил информацию о том, что группа работает над новым материалом:



«Мы собрались вместе — в той безумной манере, в которой мы обычно это делаем: мы собрались вместе в одной комнате. И мы не предлагаем никаких идей. Мы просто приходим в комнату, подключаемся и начинаем играть и смотреть, что получается, что звучит круто. У нас есть целая куча идей в зародыше, и мы работаем над ними в данный момент. Конечно, нам приходится работать, учитывая график DEF LEPPARD. Это нормально. А у Вива есть ещё и личные дела, о которых я не буду говорить. Так что нам будет довольно сложно собираться вместе для записи этого альбома. Однако для альбома [2023] "Jericho" мы записали половину идей как раз перед пандемией. У нас не было плана. Мы оказались в Лос-Анджелесе и решили: "Давайте отправимся в студию и просто сделаем это". И в какой-то степени мы сработали на опережение, потому что началась пандемия. По крайней мере, у нас была половина альбома, над которым мы могли работать. Но в процессе мы обнаружили, что можем работать над альбомом удалённо, используя передачу файлов. Так что половина "Jericho" была создана таким образом. И большая часть нового альбома, вероятно, тоже будет создана подобным образом. И, возможно, план состоит в том, чтобы снова отправиться в тур после лета 25-го года».



На вопрос о том, не было ли мыслей о том, чтобы выступить в туре в качестве группы разогрева для какого-нибудь более известного коллектива и сделать LAST IN LINE более известными, он ответил:



«Было бы здорово, если бы всё получилось. Как раз перед пандемией мы были на хорошем счету, много ездили в Европу и выступали в турах, играя на разогреве у SAXON, например, это было просто потрясающе. Всем было очень весело, и мы отлично проводили время. Когда наступил период [пандемии], он нарушил многие наши планы. У нас были планы поехать в Южную Америку, в Японию и обратно в Европу, куча фестивалей в Европе, и всё это просто испарилось. И было очень тяжело пытаться вернуть этот импульс к прежнему уровню. Не по каким-то безумным причинам. Одна из причин, которая не является секретом, заключается в том, что сейчас очень дорого гастролировать в Европе, учитывая все расходы, связанные с этим: расходы на топливо, транспортные расходы и курсы валют, — стоимость стала почти запредельной. И мы ждали возможности поехать туда и выступить. Мы бы с радостью это сделали, надеюсь, что это произойдёт как можно быстрее. Так что я держу пальцы скрещенными».







