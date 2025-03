сегодня



Видео полного выступления THE DEAD DAISIES



Видео полного выступления THE DEAD DAISIES, состоявшегося восьмого марта в Fontaneto D’Agogna, Italy:



“Last Time I Saw The Sun”

“Light ‘Em Up”

“Bustle And Flow”

– Tommy Clufetos drum solo –

“Love That’ll Never Be” (acoustic John Corabi)

“With You and I”

“I’m Gonna Ride”

“Take a Long Line” (The Angels)

“Highway to Hell / Living After Midnight / Heaven and Hell / Seven Nation Army / Whole Lotta Love”

“Cross Road Blues” (Robert Johnson)

“Goin’ Down” (Freddie King)

“Fortunate Son” (Creedence Clearwater Revival)

“Get A Haircut” (Don’t Panic – David Lowy vocals)

“Mexico”

“Midnight Moses” (The Sensational Alex Harvey Band)

“Resurrected”

"Helter Skelter" (The Beatles)







