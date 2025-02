сегодня



Новое видео THE DEAD DAISIES



“Love That’ll Never Be” (Radio Edit), новое видео THE DEAD DAISIES, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома Light ‘Em Up:



“Light ‘Em Up”

“Times Are Changing”

“I Wanna Be Your Bitch”

“I’m Gonna Ride”

“Back To Zero”

“Way Back Home”

“Take A Long Line”

“My Way And The Highway”

“Love That’ll Never Be”

“Take My Soul” http://www.thedeaddaisies.com/







+0 -0



просмотров: 70