30 авг 2024



Новая песня THE DEAD DAISIES



"I Wanna Be Your Bitch",новая песня группы THE DEAD DAISIES, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "Light 'Em Up", выход которого запланирован на шестое сентября:







