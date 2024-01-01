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The Dead Daisies

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28 сен 2024 : 		 REB BEACH рад помочь THE DEAD DAISIES

30 авг 2024 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

3 авг 2024 : 		 Новая песня THE DEAD DAISIES

26 июн 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о туре

20 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от THE DEAD DAISIES

12 май 2024 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

2 май 2024 : 		 Новый альбом THE DEAD DAISIES выйдет осенью

19 мар 2024 : 		 TOMMY CLUFETOS вернулся в THE DEAD DAISIES

9 мар 2024 : 		 THE DEAD DAISIES готовы к записи

15 янв 2024 : 		 THE DEAD DAISIES о 2023

13 дек 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Европе

6 дек 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Европе

22 ноя 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Европе

15 ноя 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Европе

8 ноя 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Европе

7 ноя 2023 : 		 THE DEAD DAISIES в Японии

1 ноя 2023 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

13 сен 2023 : 		 THE DEAD DAISIES из тура

30 авг 2023 : 		 THE DEAD DAISIES из тура

26 авг 2023 : 		 JOHN CORABI отыграл первое шоу в THE DEAD DAISIES

12 авг 2023 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

13 июн 2023 : 		 Новое видео THE DEAD DAISIES

29 май 2023 : 		 Репетиция нового состава THE DEAD DAISIES

23 май 2023 : 		 Репетиция нового состава THE DEAD DAISIES

20 май 2023 : 		 JOHN CORABI вернулся в THE DEAD DAISIES

16 май 2023 : 		 JOHN CORABI возвращается в THE DEAD DAISIES
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REB BEACH рад помочь THE DEAD DAISIES



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REB BEACH опубликовал следующее сообщение:

«Привет всем! Как вы, возможно, слышали, у моего давнего друга и коллеги по группе WHITESNAKE на днях была диагностирована поддающаяся лечению форма рака. Doug — боец, и я знаю, что он полностью восстановится, но сейчас он взял столь необходимый отпуск, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.

Тем временем он попросил меня заменить его с THE DEAD DAISIES на последнем этапе их европейского тура, и для меня это большая честь. Не могу дождаться момента, когда выйду на сцену с этой убойной группой, среди которых есть и мои хорошие друзья! Самое главное, я хочу пожелать Doug'y сил и скорейшего выздоровления. Мы все за тебя, брат, и мы знаем, что ты вернешься в кратчайшие сроки!

До скорой встречи! #GetWellDoug #TheDeadDaisies #RockFamily»






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