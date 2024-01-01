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REB BEACH рад помочь THE DEAD DAISIES



REB BEACH опубликовал следующее сообщение:



«Привет всем! Как вы, возможно, слышали, у моего давнего друга и коллеги по группе WHITESNAKE на днях была диагностирована поддающаяся лечению форма рака. Doug — боец, и я знаю, что он полностью восстановится, но сейчас он взял столь необходимый отпуск, чтобы сосредоточиться на своем здоровье.



Тем временем он попросил меня заменить его с THE DEAD DAISIES на последнем этапе их европейского тура, и для меня это большая честь. Не могу дождаться момента, когда выйду на сцену с этой убойной группой, среди которых есть и мои хорошие друзья! Самое главное, я хочу пожелать Doug'y сил и скорейшего выздоровления. Мы все за тебя, брат, и мы знаем, что ты вернешься в кратчайшие сроки!



До скорой встречи! #GetWellDoug #TheDeadDaisies #RockFamily»











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