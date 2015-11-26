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Anvil

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1 фев 2019 : 		 Новое видео ANVIL

17 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ANVIL

16 окт 2017 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

29 авг 2017 : 		 ANVIL завершили запись

6 июл 2017 : 		 ANVIL начнут запись летом

20 апр 2017 : 		 Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018

18 апр 2017 : 		 Оригинальный гитарист выступил с ANVIL

3 ноя 2016 : 		 ANVIL прошли полпути в работе над документальном фильмом

2 авг 2016 : 		 ANVIL собрались в оригинальном составе

12 июл 2016 : 		 Новое видео ANVIL

6 фев 2016 : 		 Видео с текстом от ANVIL

22 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANVIL

17 ноя 2015 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет в феврале

14 авг 2015 : 		 ANVIL воспользуются услугами продюсера U.D.O.

23 июл 2015 : 		 ANVIL собирают деньги на запись

2 июн 2015 : 		 Видео с выступления ANVIL

22 мар 2015 : 		 Видео с выступления ANVIL

12 мар 2015 : 		 Новое видео ANVIL

13 фев 2015 : 		 Лидер ANVIL: "Наверное, рок и правда мёртв"

27 сен 2014 : 		 ANVIL завершили сочинение материала

7 авг 2014 : 		 ANVIL сменили басиста

29 июл 2014 : 		 Видео с выступления ANVIL

2 апр 2014 : 		 Новое видео ANVIL

13 дек 2013 : 		 Новое видео ANVIL

12 авг 2013 : 		 Профессиональное видео c выступления ANVIL

4 июл 2013 : 		 Видео с релиз-вечеринки ANVIL
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Новое видео ANVIL



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"Bitch In The Box", новое видео группы ANVIL, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Pounding The Pavement", выпущенного в прошлом году.



ANVIL: 'Bitch In The Box' Video Released




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