Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 78
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Цветные винилы от METALLICA 29
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
*HYPOCRISY о "The Final Chapter" 16
*Почему Dave так любит песню SLAYER "Ghosts Of War" 13
*DON DOKKEN: «Если Трамп станет президентом, свалю во Францию... 13
*Лидер MEGADETH о напряжённых отношениях с бывшими участникам... 12
*Лидер MEGADETH: «Когда вернется Kiko? А кто его...» 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Барабанщик POISON: «У Тейлор Свифт больше смелости, чем у бо... 78
*Гитарист WARRANT: «Молодежь как мы уже не тусит» 43
*Цветные винилы от METALLICA 29
*SHARON OSBOURNE планирует открыть музей OZZY 19
*Фронтмен DOKKEN ответил критикующим его фэнам: «Просто не пр... 16
[= ||| все новости группы



*

Anvil

*



9 окт 2023 : 		 Вокалист ANVIL о ближайших планах

22 авг 2023 : 		 ANVIL приступили к записи

19 мар 2023 : 		 Вокалист ANVIL о подкладках

31 дек 2022 : 		 Blu-ray ANVIL выйдет с бонусами

14 дек 2022 : 		 Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом?

18 авг 2022 : 		 ANVIL планируют запись летом

11 авг 2022 : 		 Фронтмен ANVIL: «Мы не коммерческая группа»

29 июл 2022 : 		 Фильм об ANVIL покажут осенью

28 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Нас от@mail музыкальный бизнес»

21 апр 2022 : 		 Видео с текстом от ANVIL

6 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Вряд ли будет еще один фильм о группе»

11 мар 2022 : 		 Новое видео ANVIL

23 фев 2022 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет весной

14 фев 2022 : 		 ANVIL завершили работу над альбомом

31 авг 2021 : 		 ANVIL завершили запись

10 авг 2021 : 		 ANVIL приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Вокалист ANVIL: «TED NUGENT всегда говорит, опираясь на статистику»

29 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ты занимаешься этим не ради миллионов»

25 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ну куда я без вакцины?»

29 ноя 2020 : 		 ANVIL изобрели спид/трэш-металл?

7 ноя 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»

3 ноя 2020 : 		 ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом

19 авг 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»

8 июл 2020 : 		 Стрим от ANVIL

24 май 2020 : 		 ANVIL отыграют концерт летом

31 янв 2020 : 		 Новое видео ANVIL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист ANVIL о ближайших планах



zoom
В рамках беседы с вокалистом ANVIL Steve'ом "Lips" Kudlow был задан вопрос, планируют ли группа гастролировать с новым альбомом:

«Мы ничего не будем делать до выхода нового альбома. А это может быть не раньше следующего лета. Да, а между ноябрем и, наверное, маем или июнем, мне предстоит операция на сердце, то есть... У меня фибрилляция предсердий, что не очень здорово. Они должны вставить какой-то шнур в вену, а затем в сердце и прижечь нервные окончания, которые заставляют мое сердце биться нерегулярно. И так они это исправляют. Это не открытая операция или что-то в этом роде. Примерно два часа — и ты на воле. Но дело в том, что сейчас огромное количество пациентов, потому что это очень, очень частое явление. И, конечно, я — бэби-бумер, и больница переполнена нами. Так что, в любом случае, именно этим я и займусь, возможно, в ноябре или декабре. А потом, когда все будет сделано, я, наверное, начну сочинять материал для следующего альбома, альбома 21. И к тому времени, когда мы отправимся в турне с новым альбомом, который я только что закончил, как и в прошлый раз, у меня уже будет написан еще один новый альбом. Таков круговорот».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 179

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2023 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом