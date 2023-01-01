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Вокалист ANVIL о ближайших планах



В рамках беседы с вокалистом ANVIL Steve'ом "Lips" Kudlow был задан вопрос, планируют ли группа гастролировать с новым альбомом:



«Мы ничего не будем делать до выхода нового альбома. А это может быть не раньше следующего лета. Да, а между ноябрем и, наверное, маем или июнем, мне предстоит операция на сердце, то есть... У меня фибрилляция предсердий, что не очень здорово. Они должны вставить какой-то шнур в вену, а затем в сердце и прижечь нервные окончания, которые заставляют мое сердце биться нерегулярно. И так они это исправляют. Это не открытая операция или что-то в этом роде. Примерно два часа — и ты на воле. Но дело в том, что сейчас огромное количество пациентов, потому что это очень, очень частое явление. И, конечно, я — бэби-бумер, и больница переполнена нами. Так что, в любом случае, именно этим я и займусь, возможно, в ноябре или декабре. А потом, когда все будет сделано, я, наверное, начну сочинять материал для следующего альбома, альбома 21. И к тому времени, когда мы отправимся в турне с новым альбомом, который я только что закончил, как и в прошлый раз, у меня уже будет написан еще один новый альбом. Таков круговорот».







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