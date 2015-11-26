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ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом



В этом году ANVIL прервали европейский тур в поддержку альбома "Legal At Last" после 17 шоу. 30 оставшихся концертов были перенесены на конец этого года, но теперь ясно, что они не состоятся. Канадские ветераны хэви-металла решили больше ничего не переносить и всё отменили официально. Группа решила сделать паузу, а в августе-сентябре 2021 года записать новый альбом, который будет выпущен в марте 2022 года. Увидеть ANVIL с концертами получится не ранее осени 2022.







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