Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист RATT прокомментировал слова вокалиста LINKIN PARK о... 344
*Новое видео AC/DC 82
*Вокалистка SKUNK ANANSIE: «С приходом Трампа и Брекзитом рас... 58
*Гитарист AC/DC заявил, что некоторым идеям риффов из нового ... 33
*ICED EARTH переиздают дебют 33
[= ||| все новости группы



*

Anvil

*



3 ноя 2020 : 		 ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом

19 авг 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»

8 июл 2020 : 		 Стрим от ANVIL

24 май 2020 : 		 ANVIL отыграют концерт летом

31 янв 2020 : 		 Новое видео ANVIL

30 янв 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Металл-группы, способные собирать арены, остались в прошлом»

6 дек 2019 : 		 Анимационное видео ANVIL

23 окт 2019 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

12 май 2019 : 		 ANVIL начнут запись осенью

1 фев 2019 : 		 Новое видео ANVIL

17 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ANVIL

16 окт 2017 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

29 авг 2017 : 		 ANVIL завершили запись

6 июл 2017 : 		 ANVIL начнут запись летом

20 апр 2017 : 		 Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018

18 апр 2017 : 		 Оригинальный гитарист выступил с ANVIL

3 ноя 2016 : 		 ANVIL прошли полпути в работе над документальном фильмом

2 авг 2016 : 		 ANVIL собрались в оригинальном составе

12 июл 2016 : 		 Новое видео ANVIL

6 фев 2016 : 		 Видео с текстом от ANVIL

22 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANVIL

17 ноя 2015 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет в феврале

14 авг 2015 : 		 ANVIL воспользуются услугами продюсера U.D.O.

23 июл 2015 : 		 ANVIL собирают деньги на запись

2 июн 2015 : 		 Видео с выступления ANVIL

22 мар 2015 : 		 Видео с выступления ANVIL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом



*
zoom
*
* *
В этом году ANVIL прервали европейский тур в поддержку альбома "Legal At Last" после 17 шоу. 30 оставшихся концертов были перенесены на конец этого года, но теперь ясно, что они не состоятся. Канадские ветераны хэви-металла решили больше ничего не переносить и всё отменили официально. Группа решила сделать паузу, а в августе-сентябре 2021 года записать новый альбом, который будет выпущен в марте 2022 года. Увидеть ANVIL с концертами получится не ранее осени 2022.

ANVIL - Rescheduled 2020 European Tour Officially Cancelled; New Studio Album Slated For 2022



Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


3 ноя 2020, 13:47		А я б новый докфильм про них посмотрел. О вере в себя, вере металлу, пинании мертвой лошади и "ещё одном альбоме", который принесёт нам успех и
стадионы фанов.


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 438

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом