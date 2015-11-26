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Anvil

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17 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ANVIL

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20 апр 2017 : 		 Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018

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17 ноя 2015 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет в феврале

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ANVIL изобрели спид/трэш-металл?



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В новом интервью "That Metal Interview" Steve "Lips" Kudlow из легендарной канадской металл-группы ANVIL рассказал о том, как он и его товарищи по группе придумали спид/трэш-заготовку, которая проложила путь таким группам, как METALLICA, ANTHRAX и SLAYER. На вопрос о том, как ANVIL удалось создать такое звучание, Lips ответил:

«Мы старше. Что ещё я могу сказать? Я на два-три года старше этих ребят. Конец истории. Я был первым в очереди. [Смеётся]. Кто-то должен был это сделать. И давайте посмотрим правде в глаза: это другая ситуация.

Наш барабанщик Robb Reiner — очень эффектный, особенный барабанщик, изобретательный и новаторский. Так что когда я придумал спид-риффы, которые, как я думал, были похожи на DEEP PURPLE, а он сыграл на двойных бас-бочках под такие риффы, это было изобретением спид-металла; никто никогда не слышал подобного раньше. И это инновация, созданная гитаристом и барабанщиком. Только сочетание этого могло создать подобное — не гитарист и вокалист, а гитарист и барабанщик. Вот кто создаёт такую музыку, потому что чем быстрее ты играешь и чем больше частей ты вставляешь, тем менее важен вокал, и это направление, в котором пошёл спид-металл, и поэтому в спид-металле практически нет мелодий, потому что ты не можешь их создать, — нет времени на создание мелодии в тех условиях, когда ты делаешь эти песни. И так всё идет рука об руку. Так что некоторые наши вещи, такие как "666", почти лишены мелодий, но таков стиль. Это вещи, вокруг всего всё и построено, — SLAYER послушали это и сказали: "Хорошо, давайте сделаем группу в рамках этого звучания". Синкопирование и идеи, которые были отражены в таких песнях, как "Jackhammer" или даже "March Of The Crabs", привели к созданию METALLICA. На самом деле это довольно интересно».

Did ANVIL





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