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*Лидер BEHEMOTH: «Я люблю женщин» 45
*Фронтмен METALLICA разводится с женой после 25 лет брака 31
*Вокалист MOONSPELL: «Я ни о чём не жалею» 22
*BLAZE BAYLEY не думал, что BRUCE DICKINSON вернётся в IRON M... 18
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Да быть веганом в туре — как два пал... 16
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Anvil

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18 авг 2022 : 		 ANVIL планируют запись летом

11 авг 2022 : 		 Фронтмен ANVIL: «Мы не коммерческая группа»

29 июл 2022 : 		 Фильм об ANVIL покажут осенью

28 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Нас от@mail музыкальный бизнес»

21 апр 2022 : 		 Видео с текстом от ANVIL

6 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Вряд ли будет еще один фильм о группе»

11 мар 2022 : 		 Новое видео ANVIL

23 фев 2022 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет весной

14 фев 2022 : 		 ANVIL завершили работу над альбомом

31 авг 2021 : 		 ANVIL завершили запись

10 авг 2021 : 		 ANVIL приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Вокалист ANVIL: «TED NUGENT всегда говорит, опираясь на статистику»

29 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ты занимаешься этим не ради миллионов»

25 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ну куда я без вакцины?»

29 ноя 2020 : 		 ANVIL изобрели спид/трэш-металл?

7 ноя 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»

3 ноя 2020 : 		 ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом

19 авг 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»

8 июл 2020 : 		 Стрим от ANVIL

24 май 2020 : 		 ANVIL отыграют концерт летом

31 янв 2020 : 		 Новое видео ANVIL

30 янв 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Металл-группы, способные собирать арены, остались в прошлом»

6 дек 2019 : 		 Анимационное видео ANVIL

23 окт 2019 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

12 май 2019 : 		 ANVIL начнут запись осенью

1 фев 2019 : 		 Новое видео ANVIL
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|||| сегодня

ANVIL планируют запись летом



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В рамках недавней беседы с участники ANVIL сообщили, что следующим летом группа планирует приступить к записи нового материала.

ANVIL To Record New Studio Album Next Summer




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