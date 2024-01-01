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MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH
27
TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль...
27
FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale
23
TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов
18
Лидер OPETH о любви к винилам
16
GENE SIMMONS: «Ну считают меня муда.com, и что с того?»
14
MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGAD...
12
Ураган серьезно повредил дом гитариста CANNIBAL CORPSE
11
Кавер-версия хита MADONNA от DOGMA
11
Лидер NIGHTWISH: «Меня утомляют стандарты поп-песен»
9
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MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH
27
TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль...
27
FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale
23
TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов
18
Лидер OPETH о любви к винилам
16
все новости группы
Anvil
Канада
Heavy Metal
http://www.anvilmetal.tk
Myspace:
http://www.myspace.com/anvilmetal
3 окт 2024
:
Лидер ANNIHILATOR о смерти гитариста ANVIL
3 окт 2024
:
Барабанщик ANVIL о смерти гитариста
1 окт 2024
:
Умер оригинальный гитарист ANVIL
11 сен 2024
:
Вокалист ANVIL: «Ну как они красиво грохнули три здания, а?!»
11 сен 2024
:
Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-ха-ха»
1 авг 2024
:
ANVIL: «Мы были одними из первых металлистов, сыгравших в США»
26 июл 2024
:
Видео полного выступления ANVIL
16 июл 2024
:
Вокалист ANVIL о мериле успеха
15 июн 2024
:
Новая песня ANVIL
12 июн 2024
:
Вокалист ANVIL: «Про политику говорить не хочу»
10 май 2024
:
Новая песня ANVIL
7 апр 2024
:
Профессиональное видео с выступления ANVIL 1984 года
6 апр 2024
:
Новое видео ANVIL
9 окт 2023
:
Вокалист ANVIL о ближайших планах
22 авг 2023
:
ANVIL приступили к записи
19 мар 2023
:
Вокалист ANVIL о подкладках
31 дек 2022
:
Blu-ray ANVIL выйдет с бонусами
14 дек 2022
:
Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом?
18 авг 2022
:
ANVIL планируют запись летом
11 авг 2022
:
Фронтмен ANVIL: «Мы не коммерческая группа»
29 июл 2022
:
Фильм об ANVIL покажут осенью
28 апр 2022
:
Вокалист ANVIL: «Нас от@mail музыкальный бизнес»
21 апр 2022
:
Видео с текстом от ANVIL
6 апр 2022
:
Вокалист ANVIL: «Вряд ли будет еще один фильм о группе»
11 мар 2022
:
Новое видео ANVIL
23 фев 2022
:
Новый альбом ANVIL выйдет весной
14 фев 2022
:
ANVIL завершили работу над альбомом
31 авг 2021
:
ANVIL завершили запись
10 авг 2021
:
ANVIL приступили к записи
2 июл 2021
:
Вокалист ANVIL: «TED NUGENT всегда говорит, опираясь на статистику»
29 дек 2020
:
Вокалист ANVIL: «Ты занимаешься этим не ради миллионов»
25 дек 2020
:
Вокалист ANVIL: «Ну куда я без вакцины?»
29 ноя 2020
:
ANVIL изобрели спид/трэш-металл?
7 ноя 2020
:
Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»
3 ноя 2020
:
ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом
19 авг 2020
:
Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»
8 июл 2020
:
Стрим от ANVIL
24 май 2020
:
ANVIL отыграют концерт летом
31 янв 2020
:
Новое видео ANVIL
30 янв 2020
:
Вокалист ANVIL: «Металл-группы, способные собирать арены, остались в прошлом»
6 дек 2019
:
Анимационное видео ANVIL
23 окт 2019
:
Новый альбом ANVIL выйдет зимой
12 май 2019
:
ANVIL начнут запись осенью
1 фев 2019
:
Новое видео ANVIL
17 ноя 2017
:
Видео с текстом от ANVIL
16 окт 2017
:
Новый альбом ANVIL выйдет зимой
29 авг 2017
:
ANVIL завершили запись
6 июл 2017
:
ANVIL начнут запись летом
20 апр 2017
:
Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018
18 апр 2017
:
Оригинальный гитарист выступил с ANVIL
3 ноя 2016
:
ANVIL прошли полпути в работе над документальном фильмом
2 авг 2016
:
ANVIL собрались в оригинальном составе
12 июл 2016
:
Новое видео ANVIL
6 фев 2016
:
Видео с текстом от ANVIL
22 ноя 2015
:
Обложка и трек-лист нового альбома ANVIL
17 ноя 2015
:
Новый альбом ANVIL выйдет в феврале
14 авг 2015
:
ANVIL воспользуются услугами продюсера U.D.O.
23 июл 2015
:
ANVIL собирают деньги на запись
2 июн 2015
:
Видео с выступления ANVIL
22 мар 2015
:
Видео с выступления ANVIL
12 мар 2015
:
Новое видео ANVIL
13 фев 2015
:
Лидер ANVIL: "Наверное, рок и правда мёртв"
27 сен 2014
:
ANVIL завершили сочинение материала
7 авг 2014
:
ANVIL сменили басиста
29 июл 2014
:
Видео с выступления ANVIL
2 апр 2014
:
Новое видео ANVIL
13 дек 2013
:
Новое видео ANVIL
12 авг 2013
:
Профессиональное видео c выступления ANVIL
4 июл 2013
:
Видео с релиз-вечеринки ANVIL
22 май 2013
:
Новый альбом ANVIL доступен для прослушивания
15 май 2013
:
Новая песня ANVIL
10 май 2013
:
Новая песня ANVIL
8 май 2013
:
Новая песня ANVIL
6 май 2013
:
Трейлер нового альбома ANVIL
4 май 2013
:
Новая песня ANVIL
22 мар 2013
:
Трек-лист трибьюта ANVIL
11 мар 2013
:
Обложка трибьют-альбома ANVIL
7 мар 2013
:
Тизер нового альбома ANVIL
5 мар 2013
:
Обложка и трек-лист нового альбома ANVIL
27 фев 2013
:
ANVIL рассматривают вариант мирового тура в оригинальном составе
20 фев 2013
:
Новый альбом ANVIL выйдет в мае
24 янв 2013
:
Трибьют ANVIL выйдет в апреле
31 дек 2012
:
Бывший басист ANVIL: "Больше мне не придётся работать с самодовольными ворчливыми стариками"
22 дек 2012
:
ANVIL закончили запись нового альбома
3 дек 2012
:
ANVIL начали запись альбома
22 окт 2012
:
Название нового альбома ANVIL
21 сен 2012
:
ANVIL закончили сочинение девяти песен для следующего альбома
6 авг 2012
:
Переиздания ANVIL выйдет в сентябре
13 июл 2012
:
У ANVIL готово шесть новых песен
3 июл 2012
:
ANVIL впервые выступили на Тайване
15 май 2012
:
Бывший басист ANVIL отыграет одно шоу с WARMACHINE
8 апр 2012
:
В работе трибьют ANVIL
22 мар 2012
:
Переиздания ANVIL выйдут в апреле
2 фев 2012
:
Видео с выступления ANVIL
29 янв 2012
:
ANVIL отыграли первое шоу с новым басистом
19 янв 2012
:
ANVIL взяли басиста из трибьют группы IRON MAIDEN
17 янв 2012
:
GLENN FIVE покинул ANVIL
28 окт 2011
:
Переиздание классических альбомов ANVIL
2 авг 2011
:
Компиляция от ANVIL
20 июн 2011
:
Видео с выступления ANVIL
31 май 2011
:
Новый альбом ANVIL выйдет в Европе в июне
5 май 2011
:
Новый альбом ANVIL доступен для прослушивания
27 апр 2011
:
Новая песня ANVIL
18 апр 2011
:
ANVIL выпустит новый сингл
14 мар 2011
:
Трек-лист нового альбома ANVIL
12 мар 2011
:
Новая песня ANVIL
4 фев 2011
:
Дата выхода нового альбома ANVIL
24 ноя 2010
:
ANVIL выпустят 'Anthology'
20 окт 2010
:
ANVIL начали запись
10 сен 2009
:
Переиздание альбома ANVIL доступно для прослушивания
8 сен 2009
:
Новый трек от ANVIL
3 сен 2009
:
ANVIL вместе с гитаристом SCARS ON BROADWAY записали кавер
29 апр 2006
:
ANVIL снимают на видео процесс записи нового альбома
сегодня
Барабанщик ANVIL о смерти гитариста
Robb "Robbo" Reiner отреагировал на известие о смерти бывшего гитариста ANVIL Дейва Эллисона:
«До меня только что дошли новости... Скончался товарищ по оригинальной группе R.I.P. Дейв Эллисон...
Этой весной у меня была возможность неожиданно навестить Дэйва в его уединенном домике... Одиночество было ему не чуждо.
Сказать, что он был в шоке, было бы преуменьшением... скорее, он был потрясен... и я тоже.
Визит вызвал воспоминания (многие) и раскрыл его плачевное состояние.
Он был нездоров... явно.
Вместе мы планировали ужин, который, к сожалению, так и не состоялся...
R.I.P. мой старый друг»
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