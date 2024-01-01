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Барабанщик ANVIL о смерти гитариста



Robb "Robbo" Reiner отреагировал на известие о смерти бывшего гитариста ANVIL Дейва Эллисона:



«До меня только что дошли новости... Скончался товарищ по оригинальной группе R.I.P. Дейв Эллисон...



Этой весной у меня была возможность неожиданно навестить Дэйва в его уединенном домике... Одиночество было ему не чуждо.



Сказать, что он был в шоке, было бы преуменьшением... скорее, он был потрясен... и я тоже.



Визит вызвал воспоминания (многие) и раскрыл его плачевное состояние.

Он был нездоров... явно.



Вместе мы планировали ужин, который, к сожалению, так и не состоялся...



R.I.P. мой старый друг»







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