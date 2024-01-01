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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 23
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
*Лидер OPETH о любви к винилам 16
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Anvil

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Барабанщик ANVIL о смерти гитариста



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Robb "Robbo" Reiner отреагировал на известие о смерти бывшего гитариста ANVIL Дейва Эллисона:

«До меня только что дошли новости... Скончался товарищ по оригинальной группе R.I.P. Дейв Эллисон...

Этой весной у меня была возможность неожиданно навестить Дэйва в его уединенном домике... Одиночество было ему не чуждо.

Сказать, что он был в шоке, было бы преуменьшением... скорее, он был потрясен... и я тоже.

Визит вызвал воспоминания (многие) и раскрыл его плачевное состояние.
Он был нездоров... явно.

Вместе мы планировали ужин, который, к сожалению, так и не состоялся...

R.I.P. мой старый друг»

ANVIL Drummer ROBB "ROBBO" REINER On The Passing Of Guitarist DAVE ALLISON - "Loneliness Was No Stranger To Him"




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