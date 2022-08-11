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Фронтмен ANVIL: «Мы не коммерческая группа»



Гитарист/вокалист Steve "Lips" Kudlow из канадской металл-группы ANVIL рассказал в интервью Metal Temple о том, что ему и его товарищам по коллективу не удалось пробиться к мейнстримовому успеху, который оказался по зубам его многим коллегам:



«Когда люди говорят: "Они могли бы стать более популярными". Я не хочу быть популярнее. Я и так чертовски счастлив. Я зарабатываю на жизнь тем, что люблю, и играю по всему миру. Идите вы. Если вы хотите, чтобы мы были как AC/DC? Размечтались. Мы не коммерческая группа — никогда ею не были и не хотели быть. Что это за дурацкое суждение? Оно не имеет смысла.



Я читаю комментарии некоторых людей в Интернете: "Как бы звучали ANVIL с настоящим вокалистом?" Я сижу и думаю: "Тогда мы не были бы ANVIL, не так ли?" Что такое настоящий вокалист? Каков критерий? Что такое настоящий певец?



Есть настоящие поющие музыканты в роке и металле. Bruce'a Dickinson'a [IRON MAIDEN] я бы отнёс к настоящим певцам. Rob'a Halford'a [JUDAS PRIEST] — только в определённой степени. Он также попадает в категорию персонажа. Ian Gillan [из DEEP PURPLE] тоже персонаж. Есть ограничения. Да, у него есть способность кричать. Нам нравится его голос, но это голос персонажа. Он играл в "Jesus Christ Superstar". Он получил моё одобрение. Gillan входит в этот список...



Можно многое сказать о том, о чём мы говорим. Но характерное пение — это, безусловно, самый высший уровень и самый узнаваемый. Поэтому когда вы слышите Лемми, вы не можете представить... Вы не говорите: "Как бы звучали MOTÖRHEAD с настоящим певцом?" Это были бы не MOTÖRHEAD. Как можно представлять MOTÖRHEAD без Лемми? Типа, уходи, чёрт возьми! ANVIL без меня — это не ANVIL. Конечно, JUDAS PRIEST без Rob'a — это не JUDAS PRIEST. Они пробовали, и у них ничего не вышло. У них появился подражатель [Tim Owens], но никто его не принял, не так ли?



Одной из составляющих того, что представляет собой металл, является индивидуальность голоса. Дело не в том, как здорово вокалист поёт, дело в его звучании, по которому ты сразу же говоришь: "Я знаю, кто это". И в этом вся суть. Это как имя бренда. Это фирменное звучание».







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