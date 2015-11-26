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Anvil

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ANVIL начнут запись осенью



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ANVIL отправятся в студию Soundlodge в октябре этого года для записи нового материала, выход которого запланирован на 2020 год. Относительно звучания нового материала барабанщик команды, Robb Reiner сказал:

«Это просто продолжение того, чем мы занимались последние четыре года или пять лет. Очень мощные риффы, должен быть сокрушающий и убойный ANVIL!»

Steve "Lips" Kudlow: «Конечно, всё новое и свежее, но корнями мы всё те же. Все те, кто нас любил раньше, так и продолжают нас любить, ровно как и те, кто нас никогда не любил, не полюбят и теперь. Мне кажется, что на этом альбоме будут как лучшие медленные сокрушительные темы, так и лучший быстрый материал из всего, что мы делали. Ты стараешься использовать другой подход, потому что не хочешь повторяться, так как повторяясь ты не развиваешься в креативном плане».

По словам музыкантов, группа уже нашла лейбл, который займётся выпуском новой пластинки.



ANVIL Signs New Record Deal, Promises




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