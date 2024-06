сегодня



Новая песня ANVIL



"World Of Fools", новая песня группы ANVIL, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят с альбома "One And Only", выходящего 28 июня на AFM Records.



Когда дело доходит до самых влиятельных групп в истории хэви-метала, нередко называют канадскую группу ANVIL. Культовая группа из Торонто с двумя ее лидерами, Steve'ом ‘Lips’ Kudlow и Robb'ом Reiner'ом, а также басистом Chris'ом Robertson'ом, уважаема не только за свою собственную впечатляющую карьеру, но также и за влияние на многих всемирно известных музыкантов, от METALLICA до SLAYER.



Будущий 20-й студийный альбом группы "One And Only" доказывает, что ANVIL всегда будут продолжать оставаться единственными в своем роде, благодаря своему прямолинейному металлу с мощными риффами и запоминающимися припевами.



"Мы больше похожи на самих себя, чем когда-либо», — рассказывает Lips. - Мы отказались от более современных фишек, особенно от версии ANVIL из 1990-х. Никаких сексуальных тем и трэш-спид-треков, как на прошлых альбомах".



Как и предыдущие диски, "One And Only" спродюсировали Martin ‘Mattes’ Pfeiffer (U.D.O. и др.) и Jörg Uken в студии Soundlodge. "Пфайффер и Укен — наш единственный возможный выбор. Как обычно, Маттес и Йорг проделали огромную работу, выбрав нашу лучшую музыку и обеспечив первоклассный звук. Отличные ребята, которые понимают группу и знают, что нам подходит больше всего".



Трек-лист:



01 - One And Only

02 - Feed Your Fantasy

03 - Fight For Your Rights

04 - Heartbroken

05 - Gold And Diamonds

06 - Dead Man Shoes

07 - Truth Is Dying

08 - Rocking The World

09 - Run Away

10 - World Of Fools

11 - Condemned Liberty

12 - Blind Rage







