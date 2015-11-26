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Anvil

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29 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ты занимаешься этим не ради миллионов»

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29 ноя 2020 : 		 ANVIL изобрели спид/трэш-металл?

7 ноя 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»

3 ноя 2020 : 		 ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом

19 авг 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»

8 июл 2020 : 		 Стрим от ANVIL

24 май 2020 : 		 ANVIL отыграют концерт летом

31 янв 2020 : 		 Новое видео ANVIL

30 янв 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Металл-группы, способные собирать арены, остались в прошлом»

6 дек 2019 : 		 Анимационное видео ANVIL

23 окт 2019 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

12 май 2019 : 		 ANVIL начнут запись осенью

1 фев 2019 : 		 Новое видео ANVIL

17 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ANVIL

16 окт 2017 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

29 авг 2017 : 		 ANVIL завершили запись

6 июл 2017 : 		 ANVIL начнут запись летом

20 апр 2017 : 		 Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018

18 апр 2017 : 		 Оригинальный гитарист выступил с ANVIL

3 ноя 2016 : 		 ANVIL прошли полпути в работе над документальном фильмом

2 авг 2016 : 		 ANVIL собрались в оригинальном составе

12 июл 2016 : 		 Новое видео ANVIL

6 фев 2016 : 		 Видео с текстом от ANVIL

22 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANVIL

17 ноя 2015 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет в феврале
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Вокалист ANVIL: «Ты занимаешься этим не ради миллионов»



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Вокалист ANVIL Steve "Lips" Kudlow в недавнем интервью коснулся темы творческого вдохновения, несмотря на то, что группы, которые они вдохновили, оказались куда более коммерчески успешными:

«Я только что разговаривал с Jon'ом Z, [основателем] CraZed Management, — парнем, который по сути открыл METALLICA. Мы дружим уже лет 40, может быть, даже больше, и мы просто говорили обо всём этом прошлой ночью. Он делает всё это по правильным причинам. Ты занимаешься этим не потому, что хочешь заработать миллионы долларов, — дело не в этом. Дело не в том, кто продаёт больше всего пластинок или что-то в этом роде. Это не соревнование, это не лошадиные скачки. Это искусство.

В конце концов парень, который выигрывает, на самом деле не тот, кто зарабатывает больше всего денег; это, пожалуй, тот, кто наиболее плодовит и пишет больше всего. Если вы можете быть настолько креативным, то я уверен, что вы победитель — человек, который может написать больше всего мелодий».

LIPS On ANVIL





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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


29 дек 2020, 16:10		Другими словами, победитель - это графоман-лузер.


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