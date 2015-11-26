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Вокалист ANVIL : «Ты занимаешься этим не ради миллионов»



Вокалист ANVIL Steve "Lips" Kudlow в недавнем интервью коснулся темы творческого вдохновения, несмотря на то, что группы, которые они вдохновили, оказались куда более коммерчески успешными:



«Я только что разговаривал с Jon'ом Z, [основателем] CraZed Management, — парнем, который по сути открыл METALLICA. Мы дружим уже лет 40, может быть, даже больше, и мы просто говорили обо всём этом прошлой ночью. Он делает всё это по правильным причинам. Ты занимаешься этим не потому, что хочешь заработать миллионы долларов, — дело не в этом. Дело не в том, кто продаёт больше всего пластинок или что-то в этом роде. Это не соревнование, это не лошадиные скачки. Это искусство.



В конце концов парень, который выигрывает, на самом деле не тот, кто зарабатывает больше всего денег; это, пожалуй, тот, кто наиболее плодовит и пишет больше всего. Если вы можете быть настолько креативным, то я уверен, что вы победитель — человек, который может написать больше всего мелодий».













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