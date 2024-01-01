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*Винил RED HOT CHILI PEPPERS выйдет летом 30
*Гитарист EXODUS: «Если ты веришь в Бога, ну и дятел же!» 27
*Бритни посоветовала семейки OSBOURNE от.. ся от неё 22
*SHARON OSBOURNE: «Есть один из IRON MAIDEN, завидующий моему... 19
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Anvil

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Видео полного выступления ANVIL



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Видео полного выступления ANVIL, которое состоялось десятого июля в Stone Church, Brattleboro, Vermont, доступно для просмотра ниже.




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