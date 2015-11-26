Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»
В рамках недавнего интервью с Rocking With Jam Man вокалист/гитарист ANVIL Steve "Lips" Kudlow ответил на вопрос о том, каким для него является «тур мечты»:
«Ну, получить возможность разогрева крупной команды было бы неплохо. Было бы неплохо проехать в тур с METALLICA просто потому, что я знаю их уже очень давно, и мы ни разу этого не делали. Для этого есть две веские причины. Так что да — это был бы "тур мечты". Мы отыграли с ними одно шоу (в Сингапуре в 2013 году), и было круто, но целый тур был бы круче, почему бы и нет?»
На замечание о том, что ANVIL оказали влияние на раннее творчество METALLICA, Steve ответил:
«Ну в конечном счёте я не представляю, что это даёт лично мне (смеётся). Это даже не приведёт меня в кино (смеётся). Это даже не поможет мне купить мне попкорна или кофе.
Я надеюсь, что однажды это, может быть, даст позицию открывашки. Но пока это ничего мне не даёт».
Red One
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