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Anvil

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6 июл 2017 : 		 ANVIL начнут запись летом

20 апр 2017 : 		 Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018

18 апр 2017 : 		 Оригинальный гитарист выступил с ANVIL

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17 ноя 2015 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет в феврале

14 авг 2015 : 		 ANVIL воспользуются услугами продюсера U.D.O.

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Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»



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В рамках недавнего интервью с Rocking With Jam Man вокалист/гитарист ANVIL Steve "Lips" Kudlow ответил на вопрос о том, каким для него является «тур мечты»:

«Ну, получить возможность разогрева крупной команды было бы неплохо. Было бы неплохо проехать в тур с METALLICA просто потому, что я знаю их уже очень давно, и мы ни разу этого не делали. Для этого есть две веские причины. Так что да — это был бы "тур мечты". Мы отыграли с ними одно шоу (в Сингапуре в 2013 году), и было круто, но целый тур был бы круче, почему бы и нет?»

На замечание о том, что ANVIL оказали влияние на раннее творчество METALLICA, Steve ответил:

«Ну в конечном счёте я не представляю, что это даёт лично мне (смеётся). Это даже не приведёт меня в кино (смеётся). Это даже не поможет мне купить мне попкорна или кофе.

Я надеюсь, что однажды это, может быть, даст позицию открывашки. Но пока это ничего мне не даёт».

ANVIL



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КомментарииСкрыть/показать 1 )

Red One


7 ноя 2020, 14:27		То то я всегда думаю - кого же мне эта Металлика напоминает!


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