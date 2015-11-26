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Вокалист ANVIL : «Ну куда я без вакцины?»



В рамках недавнего разговора с Heavy Culture вокалист ANVIL Steve "Lips" Kudlow ответил на вопрос, будет ли он прививаться от COVID-19:



«Если и когда вакцина будет мне предложена, то у меня, по сути, и выбора-то никакого не будет, потому что могу сказать, что я точно знаю, что без этого вы не сможете куда-то путешествовать по миру. Готов поспорить. Посмотрите, что произошло за последние сутки. Всё везде по всем грёбаным странам опять закрылось, потому что они боятся новой мутировавшей вариации сраного вируса. Так что появилась уже вторая угроза. Так что... Готов поспорить, никуда ты без вакцины не попадёшь. Если коротко — я сделаю прививку».













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