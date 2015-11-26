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Anvil

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25 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ну куда я без вакцины?»

29 ноя 2020 : 		 ANVIL изобрели спид/трэш-металл?

7 ноя 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»

3 ноя 2020 : 		 ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом

19 авг 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»

8 июл 2020 : 		 Стрим от ANVIL

24 май 2020 : 		 ANVIL отыграют концерт летом

31 янв 2020 : 		 Новое видео ANVIL

30 янв 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Металл-группы, способные собирать арены, остались в прошлом»

6 дек 2019 : 		 Анимационное видео ANVIL

23 окт 2019 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

12 май 2019 : 		 ANVIL начнут запись осенью

1 фев 2019 : 		 Новое видео ANVIL

17 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ANVIL

16 окт 2017 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

29 авг 2017 : 		 ANVIL завершили запись

6 июл 2017 : 		 ANVIL начнут запись летом

20 апр 2017 : 		 Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018

18 апр 2017 : 		 Оригинальный гитарист выступил с ANVIL

3 ноя 2016 : 		 ANVIL прошли полпути в работе над документальном фильмом

2 авг 2016 : 		 ANVIL собрались в оригинальном составе

12 июл 2016 : 		 Новое видео ANVIL

6 фев 2016 : 		 Видео с текстом от ANVIL

22 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANVIL

17 ноя 2015 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет в феврале

14 авг 2015 : 		 ANVIL воспользуются услугами продюсера U.D.O.
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Вокалист ANVIL: «Ну куда я без вакцины?»



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В рамках недавнего разговора с Heavy Culture вокалист ANVIL Steve "Lips" Kudlow ответил на вопрос, будет ли он прививаться от COVID-19:

«Если и когда вакцина будет мне предложена, то у меня, по сути, и выбора-то никакого не будет, потому что могу сказать, что я точно знаю, что без этого вы не сможете куда-то путешествовать по миру. Готов поспорить. Посмотрите, что произошло за последние сутки. Всё везде по всем грёбаным странам опять закрылось, потому что они боятся новой мутировавшей вариации сраного вируса. Так что появилась уже вторая угроза. Так что... Готов поспорить, никуда ты без вакцины не попадёшь. Если коротко — я сделаю прививку».

ANVIL





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