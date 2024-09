сегодня



Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-ха-ха»



В недавнем интервью для Alma Hard у Steve'а "Lips" Kudlow из ANVIL спросили, что послужило мотивом для сочинения песен "Truth Is Dying" и "World Of Fools" из последнего альбома "One And Only". Он ответил:



«Разочарование от того, что приходится сталкиваться с глупостью... Вы смотрите новости. Просто сидите и наблюдаете за миром, а он вас разочаровывает. Так как же выплеснуть это разочарование? Написать об этом в песне. [Смеётся].



Я не понимаю этот мир в том смысле, что всё это происходит прямо перед тобой, а ты отрицаешь, что видишь это, слышишь это, знаешь, что это правда».



Ссылаясь на террористические атаки 11 сентября 2001 года во Всемирном торговом центре и Пентагоне, он сказал:



«Все наблюдали, как три здания в Нью-Йорке были разрушены — идеально разрушены — в результате удара самолётов. А между тем эти здания были построены именно таким образом, чтобы выдержать попадание самолётов. Но тогда возникает вопрос: как 10 верхних этажей могут идеально разрушить все этажи до самого низа? Как такое возможно,когда внизу нет огн? Огонь был наверху. Почему же пол и все опоры этого здания выходят из строя? Потому что оно было взорвано внутренними взрывами по всему зданию, и поэтому оно упало идеально. Это работа по сносу.



Что же это значит? Это значит очень многое. И весь мир говорит: "Всё в порядке. Мы верим в правду. Правда в том, что в него врезались два самолёта, а он просто упал". А вот в другое здание, в здание номер семь, самолёт не врезался. Почему оно рухнуло? "Там был пожар". Хорошо. Мне показалось, что это была работа по демонтажу. Полностью сровнялось с землёй из-за пожара? Как часто пожары полностью уничтожают здания? Обычно пожар удаётся потушить и многое спасти. А тут — ничего? Сразу в труху? Да, точно. Посмотрите, как самолёт врезается в Пентагон — вы можете посмотреть это на YouTube — и задумайтесь: как, чёрт возьми, самолёт пролетает в метре от земли, не приземляясь? Что ж, это хороший вопрос, потому что это не самолёт.



А кто убил президента Кеннеди? Сколько пуль в него попало? Они сказали, что одна. Вы посмотрите видео, и вы увидите, что в него попали дважды. Какого чёрта? И никто ничего с этим не делает. Никто ничего не говорит. Ничего не меняется. И тогда стоит задать себе вопрос, ещё более важный, чем всё остальное: а разве знание что-то меняет? Может ли правда хоть что-то изменить? Нет. Не изменит. Все ложные ходы, все безумства, на которые был способен этот мир, — всё это было всегда во всех возможных вариантах. И это даёт мне множество поводов для творчества. Так что неотъемлемая часть того, чем я занимаюсь. Я живу, и это мой взгляд на то, что я видел и наблюдал. Именно так я пишу музыку. А иногда это способ очистить себя».



На вопрос, кто, по его мнению, стоит за распространением этих якобы ложных историй о том, что произошло 11 сентября, и с убийством президента Джона Кеннеди, он ответил:



«Это хороший вопрос. Я не думаю, что на него можно ответить, потому что это всего лишь предположение. Можно только догадываться. И даже предположение ничего не значит. Даже если кто-то расскажет о том, что это была внутренняя операция, кто именно это устроил и каков был мотив? Мы уже знаем, каков был мотив. Что произошло в результате 11 сентября? Весь мир изменился. В этом и был мотив. Изменить мир. И это произошло. В конце концов многое выходит на поверхность, но не всегда. И не всё. То, что они себе позволяют, или то, что нас вообще волнует. Потому что, думаю, если бы нам было не всё равно, мы бы узнали больше, потому что мы бы этого требовали».







