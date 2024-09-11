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*Лидер ACCEPT женился! 35
*БАТЮШКА превращается в ПАТРИАРХЪ 24
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Anvil

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Вокалист ANVIL: «9/11 небоскребы упали из-за самолетов? Ха-ха-ха»



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В недавнем интервью для Alma Hard у Steve'а "Lips" Kudlow из ANVIL спросили, что послужило мотивом для сочинения песен "Truth Is Dying" и "World Of Fools" из последнего альбома "One And Only". Он ответил:

«Разочарование от того, что приходится сталкиваться с глупостью... Вы смотрите новости. Просто сидите и наблюдаете за миром, а он вас разочаровывает. Так как же выплеснуть это разочарование? Написать об этом в песне. [Смеётся].

Я не понимаю этот мир в том смысле, что всё это происходит прямо перед тобой, а ты отрицаешь, что видишь это, слышишь это, знаешь, что это правда».

Ссылаясь на террористические атаки 11 сентября 2001 года во Всемирном торговом центре и Пентагоне, он сказал:

«Все наблюдали, как три здания в Нью-Йорке были разрушены — идеально разрушены — в результате удара самолётов. А между тем эти здания были построены именно таким образом, чтобы выдержать попадание самолётов. Но тогда возникает вопрос: как 10 верхних этажей могут идеально разрушить все этажи до самого низа? Как такое возможно,когда внизу нет огн? Огонь был наверху. Почему же пол и все опоры этого здания выходят из строя? Потому что оно было взорвано внутренними взрывами по всему зданию, и поэтому оно упало идеально. Это работа по сносу.

Что же это значит? Это значит очень многое. И весь мир говорит: "Всё в порядке. Мы верим в правду. Правда в том, что в него врезались два самолёта, а он просто упал". А вот в другое здание, в здание номер семь, самолёт не врезался. Почему оно рухнуло? "Там был пожар". Хорошо. Мне показалось, что это была работа по демонтажу. Полностью сровнялось с землёй из-за пожара? Как часто пожары полностью уничтожают здания? Обычно пожар удаётся потушить и многое спасти. А тут — ничего? Сразу в труху? Да, точно. Посмотрите, как самолёт врезается в Пентагон — вы можете посмотреть это на YouTube — и задумайтесь: как, чёрт возьми, самолёт пролетает в метре от земли, не приземляясь? Что ж, это хороший вопрос, потому что это не самолёт.

А кто убил президента Кеннеди? Сколько пуль в него попало? Они сказали, что одна. Вы посмотрите видео, и вы увидите, что в него попали дважды. Какого чёрта? И никто ничего с этим не делает. Никто ничего не говорит. Ничего не меняется. И тогда стоит задать себе вопрос, ещё более важный, чем всё остальное: а разве знание что-то меняет? Может ли правда хоть что-то изменить? Нет. Не изменит. Все ложные ходы, все безумства, на которые был способен этот мир, — всё это было всегда во всех возможных вариантах. И это даёт мне множество поводов для творчества. Так что неотъемлемая часть того, чем я занимаюсь. Я живу, и это мой взгляд на то, что я видел и наблюдал. Именно так я пишу музыку. А иногда это способ очистить себя».

На вопрос, кто, по его мнению, стоит за распространением этих якобы ложных историй о том, что произошло 11 сентября, и с убийством президента Джона Кеннеди, он ответил:

«Это хороший вопрос. Я не думаю, что на него можно ответить, потому что это всего лишь предположение. Можно только догадываться. И даже предположение ничего не значит. Даже если кто-то расскажет о том, что это была внутренняя операция, кто именно это устроил и каков был мотив? Мы уже знаем, каков был мотив. Что произошло в результате 11 сентября? Весь мир изменился. В этом и был мотив. Изменить мир. И это произошло. В конце концов многое выходит на поверхность, но не всегда. И не всё. То, что они себе позволяют, или то, что нас вообще волнует. Потому что, думаю, если бы нам было не всё равно, мы бы узнали больше, потому что мы бы этого требовали».




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11 сен 2024
olly71
вы ещё скажите что земля круглая и вращается вокруг солнца ))) . Открываем дисскурсионный кружок имени Юрия Лозы.
11 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Башни после попадания самолетов как раз-таки и выстояли)
11 сен 2024
Lord Iscariah
Редкостный долбаеб. Башни упали не из-за попадания самолетов, а из-за того, что адский пожар все конструкции сплавил.
11 сен 2024
T
Termofucker
Lord Iscariah, но пожар-то был наверху.И чё,он сплавил все конструкции на 30 метров ниже?
11 сен 2024
Вашингтон Ирвинг
Termofucker, ну ты почитай про текучесть авиационного топлива, и про то, как пожар распространяется сквозь шахты лифтов, вопрос закроется
11 сен 2024
olly71
Termofucker, тросы стальные что шли снизу вверх и держали каркас полопались от пожара . так что башнями всё понятно и логично . там другая была загадка . там было и третье рядом здание примерно на 7-8 этажей и оно тоже рухнуло с близнецами хотя не горело и самолёты в него не попадали.
11 сен 2024
M
Mich
olly71, вопросов к официальной версии событий очень много, и этот один из самых неудобных. Сколько не разговаривал со сторонниками официальной версии, в том числе с профессиональными физиками, суть их ответов на вопрос про третье здание была в том, что здание охренело от страха и обрушилось как-то само. А почему оно обрушилось со скоростью свободного падения и идеально внутрь, так это так случайно получилось
11 сен 2024
kircore
Башни упали, потому что на нескольких этажах одновременно включили группу Анвил.
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