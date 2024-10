сегодня



Умер оригинальный гитарист ANVIL



Умер оригинальный гитарист ANVIL Дейв Эллисон, принимавший участие в записи семи альбомов коллектива, среди которых были Metal On Metal и Forged In Fire. Последней пластинкой для него в составе коллектива стал релиз Past And Present. Причины смерти неизвестны.







