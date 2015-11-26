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Вокалист ANVIL : «TED NUGENT всегда говорит, опираясь на статистику»



В рамках недавнего интервью Steve "Lips" Kudlow ответил на вопрос о том, стал бы он дискутировать с Ted'ом Nugent'ом по каким-либо вопросам:



«Это интересно. У него определённо другие взгляды, особенно когда речь идёт о марихуане; мы бы, наверное, вцепились друг другу в глотку из-за этого. Но многое из того, что он говорит, — это истина, логика и здравый смысл. Вы можете злиться на меня — вперёд, но когда вы говорите людям правду, они обычно злятся, а это именно то, что многие люди ощущают, когда слышат речь Ted'a.



Я — защитник окружающей среды, он — тоже, но на самом деле у нас есть много таких позиций, в которых мы полностью совпадаем — в этом нет никаких сомнений. Есть много вещей, в которых я с ним полностью согласен — безо всяких вопросов.



Конечно, если бы я родился в Детройте и вырос там, я бы считал, что владение оружием — это необходимость и право, данное Богом... Я согласен с мнением Ted'а — запрет на оружие только вкладывает оружие в руки преступников... Безоружный и беспомощный — это безоружный и беспомощный. Что я могу добавить?



Многое из того, что он говорит, имеет смысл. Другое дело статистика — он говорит о статистике. Он никогда ничего не говорит без подкрепления реальными статистическими данными. В свободных от оружия районах самый высокий уровень убийств. Так и есть. Это же так просто.



Посмотрите выступление Ted'а на шоу Пирса Моргана (он намекает на визит Nugent'а на CNN в 2013 году, где Ted обсуждал с Пирсом Морганом вопросы контроля над оружием и владения оружием. Пирс Морган пытался всё оспорить, а Ted прекрасно отбивался от его нападок).



Они не могут отменить историю и Конституцию Америки. Они очень стараются, но они не смогут отменить это, этого не случится. И хоть я и не американец, но я знаю, что они не отменят основополагающие, мать их, конституционные права — этого не произойдёт.



Я не собираюсь начинать размахивать флагом: "Заберите у всех оружие". К чёрту! Для всего есть причина, мужик. И весь основополагающий аспект Америки, если бы не оружие... Становление Америки вписано в её историю благодаря оружию. Как бы вы, мать вашу, завоевали землю? Вы не победили бы индейцев с луком и стрелами. Вы завоевали землю, потому что у вас было оружие — а у них его не было. И ещё одно: мы выиграли Вторую мировую войну не благодаря брошенному в лицо пирогу; мы изобрели атомную бомбу — самое совершенное оружие.



Что такое человеческая философия? Что мы такое? Мы — долбаное животное, и мы находимся на вершине пищевой цепи, а единственный способ, которым мы можем сдерживать численность, — это убивать друг друга».







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