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Anvil

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Вокалист ANVIL о подкладках



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В ролике Cameo вокалиста ANVIL Steve "Lips" Kudlow спросили, что он думает о тех вокалистах, кто использует подкладки:

«Я не очень высокого мнения о них, скажу я вам. Я, конечно, не придерживаюсь этой школы... Я к тому, что так нельзя выступать; так нельзя давать концерты. И я не говорю: "Сидите дома и не выступайте". Это ваше личное дело. Но я бы никогда так не поступил. Я отдаю все, что нужно, и делаю все, что нужно, чтобы выступить. Я даже не могу осознать мысль о том, что бэк-трек или что-то еще делает работу за меня. Это, типа, что? Это нонсенс. Так что вот так.

Делали ли ANVIL когда-нибудь такое? Единственный раз, когда мы это делали и когда нам приходилось это делать, это при создании видео. Когда ты снимаешь видео, они не записывают звук. И в итоге, что интересно, на барабаны накладывают заглушки, чтобы они не шумели. И, конечно, когда барабанщик бьет по барабанам, они не могут быть слишком громкими, потому что в противном случае вы не сможете услышать, как звучит трек, под который вы играете. Поэтому нужно следить за тем, как звучат ваши настоящие инструменты. Конечно, никакие усилители не подключены, никакие гитары не подключены, ничего не звучит, и, конечно, если вы поете в микрофон, микрофон не включен, поэтому он не улавливает то, что вы делаете. Но при этом, даже когда мне приходится это делать, я все равно исполняю песню — я играю ее так, как будто я на самом деле выступаю. И только так это выглядит хотя бы отдаленно правильно, а также... Вы никогда не сможете синхронизировать себя идеально по времени, поэтому вы можете сказать, что это не совсем реально. Но это довольно похоже, и вполне приемлемо, когда вы смотрите видео. Но, конечно, вы не захотите делать такое на настоящем живом выступлении. Я совершенно не согласен с этой концепцией».




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