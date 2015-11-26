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Вокалист ANVIL : «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»



Вокалист ANVIL Steve "Lips" Kudlow в недавнем интервью с "Between Awesome And Disaster" ответил на вопрос о том, какими могут быть туры после пандемии:



«Внешний мир перевернут с ног на голову. Ты не можешь ничего сделать, не переживая на этот счёт. Мы находимся в таком положении, когда ситуация в определённом смысле вызывает беспокойство. Думаю, что музыка и концерты вернутся последними, если они вообще вернутся.



Часть меня говорит: "Этот вирус не исчезнет. Нет, я не вижу его". И все те ограничения, всё то, что мы делали, всё это лишь оттягивание того, что действительно случится. Вот какие у меня мысли. Я полагаю, что в долгосрочной перспективе никого не спасут из тех, кого они думали, что они спасут. Я полагаю, что любой, кто уязвим для вируса, в конце концов его подхватит и умрёт. Я не думаю, что мы когда-нибудь по-настоящему возьмём вирус под контроль, до тех пор, пока он не будет у всех, и он не сделает это... Как и другие пандемии, которые были в мире, я полагаю, что он будет действовать сам по себе. Не знаю, сможем ли мы как человеческая раса что-нибудь сделать, чтобы всё исправить. Я так не считаю. И даже если это получится, придёт что-то новое, и они придумают другую причину, чтобы закрыться.



Я не представляю, что мир когда-нибудь по-настоящему вернётся к тому, каким он был. Это очень нехорошее чувство. Опять же, всё может быть, потому что мне 64 года, у меня осталось не так и много времени, чтобы смириться с этим (смеётся). Это будет мир всех остальных, уже не мой. Если мне повезёт, то у меня осталось лет 20 лет — может быть, я проживу до 84, но кто знает?



Я не ушёл из музыкального бизнеса; музыкальный бизнес ушёл из меня.



Мы увидим хоккей, футбол и баскетбол — всё это вернётся задолго до рок-концертов. Вот как я считаю. Потому что я полагаю, что люди считают, что спорт важнее музыки. Одному Богу известно почему, но я вижу это именно так. Я думаю, что спортивная индустрия зарабатывает больше денег, чем музыкальная, вот и всё».













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