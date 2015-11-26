Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*SHARON OSBOURNE сказала, что GEEZER BUTLER и BILL WARD не им... 61
*Верховный суд США просят вмешаться в спор по авторскому прав... 45
*DEEP PURPLE не собираются на пенсию 42
*DEE SNIDER, SEBASTIAN BACH и MIKE PORTNOY критикуют директор... 26
*Басист DEEP PURPLE сказал, что музыка стала менее значимой 22
[= ||| все новости группы



*

Anvil

*



19 авг 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»

8 июл 2020 : 		 Стрим от ANVIL

24 май 2020 : 		 ANVIL отыграют концерт летом

31 янв 2020 : 		 Новое видео ANVIL

30 янв 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Металл-группы, способные собирать арены, остались в прошлом»

6 дек 2019 : 		 Анимационное видео ANVIL

23 окт 2019 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

12 май 2019 : 		 ANVIL начнут запись осенью

1 фев 2019 : 		 Новое видео ANVIL

17 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ANVIL

16 окт 2017 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

29 авг 2017 : 		 ANVIL завершили запись

6 июл 2017 : 		 ANVIL начнут запись летом

20 апр 2017 : 		 Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018

18 апр 2017 : 		 Оригинальный гитарист выступил с ANVIL

3 ноя 2016 : 		 ANVIL прошли полпути в работе над документальном фильмом

2 авг 2016 : 		 ANVIL собрались в оригинальном составе

12 июл 2016 : 		 Новое видео ANVIL

6 фев 2016 : 		 Видео с текстом от ANVIL

22 ноя 2015 : 		 Обложка и трек-лист нового альбома ANVIL

17 ноя 2015 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет в феврале

14 авг 2015 : 		 ANVIL воспользуются услугами продюсера U.D.O.

23 июл 2015 : 		 ANVIL собирают деньги на запись

2 июн 2015 : 		 Видео с выступления ANVIL

22 мар 2015 : 		 Видео с выступления ANVIL

12 мар 2015 : 		 Новое видео ANVIL
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»



*
zoom
*
* *
Вокалист ANVIL Steve "Lips" Kudlow в недавнем интервью с "Between Awesome And Disaster" ответил на вопрос о том, какими могут быть туры после пандемии:

«Внешний мир перевернут с ног на голову. Ты не можешь ничего сделать, не переживая на этот счёт. Мы находимся в таком положении, когда ситуация в определённом смысле вызывает беспокойство. Думаю, что музыка и концерты вернутся последними, если они вообще вернутся.

Часть меня говорит: "Этот вирус не исчезнет. Нет, я не вижу его". И все те ограничения, всё то, что мы делали, всё это лишь оттягивание того, что действительно случится. Вот какие у меня мысли. Я полагаю, что в долгосрочной перспективе никого не спасут из тех, кого они думали, что они спасут. Я полагаю, что любой, кто уязвим для вируса, в конце концов его подхватит и умрёт. Я не думаю, что мы когда-нибудь по-настоящему возьмём вирус под контроль, до тех пор, пока он не будет у всех, и он не сделает это... Как и другие пандемии, которые были в мире, я полагаю, что он будет действовать сам по себе. Не знаю, сможем ли мы как человеческая раса что-нибудь сделать, чтобы всё исправить. Я так не считаю. И даже если это получится, придёт что-то новое, и они придумают другую причину, чтобы закрыться.

Я не представляю, что мир когда-нибудь по-настоящему вернётся к тому, каким он был. Это очень нехорошее чувство. Опять же, всё может быть, потому что мне 64 года, у меня осталось не так и много времени, чтобы смириться с этим (смеётся). Это будет мир всех остальных, уже не мой. Если мне повезёт, то у меня осталось лет 20 лет — может быть, я проживу до 84, но кто знает?

Я не ушёл из музыкального бизнеса; музыкальный бизнес ушёл из меня.

Мы увидим хоккей, футбол и баскетбол — всё это вернётся задолго до рок-концертов. Вот как я считаю. Потому что я полагаю, что люди считают, что спорт важнее музыки. Одному Богу известно почему, но я вижу это именно так. Я думаю, что спортивная индустрия зарабатывает больше денег, чем музыкальная, вот и всё».

ANVIL





Like!+1Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 4 )

hansi_hrb


19 авг 2020, 14:47		это да, дела плохи. Зубы надо было до короны починить

Darkside.ru Member

The Sinner


19 авг 2020, 15:35		"И даже если это получится, придёт что-то новое, и они придумают другую причину, чтобы закрыться".

вот тоже есть где-то такое нехорошее чувство в глубине души
походу всем онравилось именно закрывать, запрещать, не пущать, и все государства просто оттягиваются на этом

hansi_hrb


19 авг 2020, 16:27		Но экономика то стоит, не похоже что б государства сильно оттягивались. Деньги на пособия выделяются. Налоги снизили, ставки по кредитам упали. Ну как бы сомнительное удовольствие.

Darkside.ru Member

The Sinner


19 авг 2020, 16:39		hansi_hrb ну а им-то что? они свою зарплату что ли не получают или свое последнее не отдают.
если почитать новости, что в Европе творится, там Собянин ангелом покажется.
ну а границы вообще можно не открывать. только для илиты.
вообще проще людей держать в страхе на подачках.
вирус есть, но после вируса они могут войти во вкус...


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 396

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Реклама на DARKSIDE.ru Рейтинг@Mail.ru

1997-2020 © Russian Darkside e-Zine.    Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом