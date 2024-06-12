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*Вокалист DISTURBED: «ROGER WATERS — трус, лицемер и антисеми... 52
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 30
*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 30
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 28
*SLASH: «Нет ничего лучше блюза» 27
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Anvil

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12 июн 2024 : 		 Вокалист ANVIL: «Про политику говорить не хочу»

10 май 2024 : 		 Новая песня ANVIL

7 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ANVIL 1984 года

6 апр 2024 : 		 Новое видео ANVIL

9 окт 2023 : 		 Вокалист ANVIL о ближайших планах

22 авг 2023 : 		 ANVIL приступили к записи

19 мар 2023 : 		 Вокалист ANVIL о подкладках

31 дек 2022 : 		 Blu-ray ANVIL выйдет с бонусами

14 дек 2022 : 		 Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом?

18 авг 2022 : 		 ANVIL планируют запись летом

11 авг 2022 : 		 Фронтмен ANVIL: «Мы не коммерческая группа»

29 июл 2022 : 		 Фильм об ANVIL покажут осенью

28 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Нас от@mail музыкальный бизнес»

21 апр 2022 : 		 Видео с текстом от ANVIL

6 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Вряд ли будет еще один фильм о группе»

11 мар 2022 : 		 Новое видео ANVIL

23 фев 2022 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет весной

14 фев 2022 : 		 ANVIL завершили работу над альбомом

31 авг 2021 : 		 ANVIL завершили запись

10 авг 2021 : 		 ANVIL приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Вокалист ANVIL: «TED NUGENT всегда говорит, опираясь на статистику»

29 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ты занимаешься этим не ради миллионов»

25 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ну куда я без вакцины?»

29 ноя 2020 : 		 ANVIL изобрели спид/трэш-металл?

7 ноя 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»

3 ноя 2020 : 		 ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом
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|||| сегодня

Вокалист ANVIL: «Про политику говорить не хочу»



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Steve "Lips" Kudlow объяснил, почему в его песнях отсутствует политический подтекст:

«Я не буду и не хочу высказывать свое мнение о политике. Я не собираюсь этого делать. Всё равно ничего из того, что я скажу, не будет иметь ни малейшего значения. Так зачем же мне это нужно? Зачем изолировать себя или наносить себе вред, говоря что-то, что оскорбит людей, которые являются моими поклонниками? Я не собираюсь этого делать — уж точно не ради того, что меня в действительности не особо волнует, и я знаю, что не имею над этим никакой юрисдикции или власти. Это бессмысленно. В этом нет плюсов. Их нет. Я просто не понимаю. И я даже обсуждал это с Ted'ом Nugent'ом. Я ему говорил: «Ted, что ты делаешь, чувак? Ты заставляешь людей ненавидеть тебя. В той же мере, в какой ты заставляешь одних людей любить тебя, ты заставляешь других людей ненавидеть тебя. Зачем? Если бы ты не говорил об этом, у тебя были бы только те, кто тебя любит. Зачем ты это делаешь?»




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12 июн 2024
O
Old Nothing
брат, у нас есть погаворка: был бы человек а статья всегда найдется.....

просмотров: 188

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