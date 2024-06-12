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Вокалист ANVIL: «Про политику говорить не хочу»



Steve "Lips" Kudlow объяснил, почему в его песнях отсутствует политический подтекст:



«Я не буду и не хочу высказывать свое мнение о политике. Я не собираюсь этого делать. Всё равно ничего из того, что я скажу, не будет иметь ни малейшего значения. Так зачем же мне это нужно? Зачем изолировать себя или наносить себе вред, говоря что-то, что оскорбит людей, которые являются моими поклонниками? Я не собираюсь этого делать — уж точно не ради того, что меня в действительности не особо волнует, и я знаю, что не имею над этим никакой юрисдикции или власти. Это бессмысленно. В этом нет плюсов. Их нет. Я просто не понимаю. И я даже обсуждал это с Ted'ом Nugent'ом. Я ему говорил: «Ted, что ты делаешь, чувак? Ты заставляешь людей ненавидеть тебя. В той же мере, в какой ты заставляешь одних людей любить тебя, ты заставляешь других людей ненавидеть тебя. Зачем? Если бы ты не говорил об этом, у тебя были бы только те, кто тебя любит. Зачем ты это делаешь?»







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