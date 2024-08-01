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*GOJIRA разогрела квиров 43
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 33
*BILL WARD готов к концерту с BLACK SABBATH 28
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Anvil

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ANVIL: «Мы были одними из первых металлистов, сыгравших в США»



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Steve "Lips" Kudlow в недавнем интервью обсудил тот факт, что его группа так и не добилась успеха, несмотря на то, что музыкально опережала свое время, из-за плохого менеджмента, сомнительных звукозаписывающих лейблов и невезения:

«Как вы думаете, каково было нам с [барабанщиком ANVIL] Robb [Reiner] наблюдать в 1983 году, как весь мир подхватил то, что мы делали, и оставил нас позади? Мы делали это раньше... Металла не существовало в Северной Америке. Они не называли это металлом. Мы делали то, что делали в Англии, и мы были одной из самых первых металлических групп, игравших в Америке. Да, у вас был хард-рок, но была разница. Разница между хард-роком и металлом была в том, что хард-рок все еще был связан с рок-н-роллом. Он все еще использовал рок-н-ролльные прогрессии. В металле больше использовался прог. У вас были песни, которые были намного сложнее, чем просто рок-н-ролл. Конечно, «Phantom Of The Opera» IRON MAIDEN и подобные её композиции, или «Mothra» ANVIL. Это не рок-н-ролл. Это его разновидность, но это металл, который и перерос в металл, то, что мы называем металлом. И еще риффовый рок. Вот что это такое. И вы можете придумать любые названия, но вы также имеете возможность говорить об этом в музыкальном плане, о том, что мы на самом деле исполняем. Я вижу это именно так. Так что разница есть. И некоторые из проблем, с которыми я столкнулся, заключаются в том, что я являюсь своего рода мостом между хард-роком и хэви-металлом, потому что я был одной из групп-первопроходцев, которые создали этот мост. Поэтому у меня были песни — у меня до сих пор есть песни, которые возвращаются в мир рок-н-ролла, но в то же время есть и песни, которые не являются рок-н-роллом.

Мы можем сидеть и обсуждать, как хард-рок превратился в металл, и, конечно, BLACK SABBATH, DEEP PURPLE и LED ZEPPELIN были предтечами всего этого, серьезно. Потому что после Джими Хендрикса именно они оказали наибольшее влияние на использование искаженных гитар и прочего, и вдруг все стали этим заниматься. Ничто не остается неприкосновенным. Все воруется следующим поколением и переделывается на новый лад. И это то, что происходит в музыкальной индустрии уже несколько десятилетий. Но я думаю, что мы, возможно, прошли полный круг. С гитарой двигать дальше уже невозможно. Гитара сделала свое дело, чувак. Все. И это часть того, почему интерес к ней упал. Как только вы дошли до момента, когда игра на гитаре стала настолько феноменальной, что все стали звучать одинаково — вы не можете отличить одного гитариста от другого — все, с этим покончено. Все кончено. Гонка закончена. Понимаете, о чем я? Много-много лет в хард-роке и металле все сводилось к тому, у кого в группе лучший гитарист. Все крутилось вокруг лид-гитары. Иначе что бы значили VAN HALEN без Эдди Ван Халена? Все крутится вокруг гитары, и мы все это знаем. Мы все это прекрасно осознаем. Но сейчас мы находимся в той точке истории, когда они сделали все. Все возможные способы игры на лид-гитаре уже использованы. Так что же делать? Что остается делать? Писать хорошие песни. Это все, что осталось. Дело больше не в гитарном соло. Дело в чертовой песне. Риффы вечны. Соло здесь временно. Так оно и есть, чувак».




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1 авг 2024
Орион
Ну прям священномученники какие-то.
Металлятся, интервьюируются и натираются риффами во имя Метала.
Но мысль о том, что "Гитара сделала свое дело" - интересная.
Я думаю, что в чём-то здесь он прав.
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1 авг 2024
olly71
у этой группы за всю карьеру есть хоть одна песня про которую можно сказать ну это хит ? Только не называйте METAL ON METAL которую они играют везде и всегда . это не хит а дикая занудная шняга от которой болит голова.
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