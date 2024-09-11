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*Новый альбом LINKIN PARK выйдет в ноябре 62
*Попробуй Элтона Джона на вкус 36
*Лидер ACCEPT женился! 35
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*UNTO OTHERS выкинули из тура W.A.S.P. 17
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Anvil

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|||| 11 сен 2024

Вокалист ANVIL: «Ну как они красиво грохнули три здания, а?!»



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Steve "Lips" Kudlow в очередной раз выдвинул теорию заговора, утверждающую, что причиной обрушения Всемирного торгового центра в 2001 году в США стали не только авиакатастрофы, произошедшие во время терактов 11 сентября, и возникший пожар, но и взрывчатка, заранее заложенная в здания. Он сказал, в частности, следующее:

 «Вы никогда не услышите правду о том, что произошло на самом деле. Что на самом деле произошло 11 сентября? Очевидно, что было три идеальных демонстрационных задания. Вы должны задаться вопросом, как, чёрт возьми, они это провернули? Как им это удалось? Это не просто одно здание, это было три здания. Идеальные работы по сносу. И одно из зданий даже не было задето самолётами. Почему нет реального расследования того, что произошло на самом деле? Почему нет настоящих ответов? Говорят, что они есть, но некоторые из них просто не сходятся. Все, что я знаю, — это то, что я видел, и мне казалось, да и сейчас кажется, что это было сделано специально и разрушено идеально. Идеальный снос. Я не знаю, чувак. В это действительно трудно поверить, трудно поверить во все факты, которые нам не говорят. Точно так же, как трудно поверить в то, что президент Кеннеди был застрелен одной пулей [он имеет в виду убийство тогдашнего президента США Джона Кеннеди, который был сражён двумя пулями, — одной в голову и одной в шею — когда ехал на параде по центру Далласа в ноябре 1963 года (Ли Харви Освальд сделал три выстрела в Кеннеди, второй и третий выстрелы попали в президента, третий выстрел убил президента)]. Я имею в виду, что это тоже не имеет смысла, особенно если вы посмотрите видеозаписи, которые есть. С моей точки зрения похоже, что в него попали дважды, но я не знаю. Я вижу, как он отклонился назад, как он отклонился вперёд, как в него дважды стреляют. Я не знаю».




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11 сен 2024
Lord Iscariah
Уймись уже долбаеб старый! Лучше бы песни нормальные сочинял, а не то дерьмо, что мы в итоге слышим.
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12 сен 2024
ElectricRetard
Мне вот нравится потрясная логика подобных людей.
Ну мол, он чисто вот теоритически, допускает, что близнецы все таки могли рухнуть без вмешательства правительства. Но вот как же все портит третье здание! Только вот у меня вопрос. А нахуя правительству закладывать взрывчатку не только в торговый центр, а еще и мелкое здание неподалеку? Вот просто НА-ХУ-Я? Чтобы якобы "теория" о самолетах выглядела менее правдоподоной?

>мне казалось
>Я не знаю, чувак
>В это действительно трудно поверить
>это тоже не имеет смысла
>С моей точки зрения похоже
>но я не знаю
>Я не знаю
С другой стороны, в глубине души он все таки понимает, что он шиз.

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