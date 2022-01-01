11 мар 2022



Новое видео ANVIL



Ghost Shadow, новое видео ANVIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Impact Is Imminent", выход которого намечен на 20 мая на AFM Records. http://www.anvilmetal.tk







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