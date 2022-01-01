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*TESTAMENT вернули в состав DAVE'а LOMBARDO 19
*Новое видео RAMMSTEIN 18
*Гитарист KK'S PRIEST — о своей роли в создании хэви-металла 14
*Новое видео DEEP PURPLE 10
*BRUCE DICKINSON — о том, для чего IRON MAIDEN перед выступле... 8
[= ||| все новости группы



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Anvil

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11 мар 2022 : 		 Новое видео ANVIL

23 фев 2022 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет весной

14 фев 2022 : 		 ANVIL завершили работу над альбомом

31 авг 2021 : 		 ANVIL завершили запись

10 авг 2021 : 		 ANVIL приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Вокалист ANVIL: «TED NUGENT всегда говорит, опираясь на статистику»

29 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ты занимаешься этим не ради миллионов»

25 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ну куда я без вакцины?»

29 ноя 2020 : 		 ANVIL изобрели спид/трэш-металл?

7 ноя 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»

3 ноя 2020 : 		 ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом

19 авг 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»

8 июл 2020 : 		 Стрим от ANVIL

24 май 2020 : 		 ANVIL отыграют концерт летом

31 янв 2020 : 		 Новое видео ANVIL

30 янв 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Металл-группы, способные собирать арены, остались в прошлом»

6 дек 2019 : 		 Анимационное видео ANVIL

23 окт 2019 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

12 май 2019 : 		 ANVIL начнут запись осенью

1 фев 2019 : 		 Новое видео ANVIL

17 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ANVIL

16 окт 2017 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

29 авг 2017 : 		 ANVIL завершили запись

6 июл 2017 : 		 ANVIL начнут запись летом

20 апр 2017 : 		 Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018

18 апр 2017 : 		 Оригинальный гитарист выступил с ANVIL
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|||| 11 мар 2022

Новое видео ANVIL



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Ghost Shadow, новое видео ANVIL, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из альбома "Impact Is Imminent", выход которого намечен на 20 мая на AFM Records.




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