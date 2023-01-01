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ANVIL приступили к записи



ANVIL двадцатого августа вместе с Martin'ом "Mattes" Pfeiffer'ом и Jörg'ом Uken'ом отправились в Uken's Soundlodge для записи нового альбома, для которого у коллектива приготовлено 14 новых композиций.











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