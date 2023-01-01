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*Вокалист GRETA VAN FLEET: «В родном городе мне устроили раду... 53
*UDO DIRKSCHNEIDER о своём голосе: «У меня никогда не было ни... 40
*Вокалист GOJIRA: «Как стал веганом, так энергия просто попёр... 27
*А у вас есть командир танка Dave Mustaine? 23
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Anvil

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22 авг 2023 : 		 ANVIL приступили к записи

19 мар 2023 : 		 Вокалист ANVIL о подкладках

31 дек 2022 : 		 Blu-ray ANVIL выйдет с бонусами

14 дек 2022 : 		 Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом?

18 авг 2022 : 		 ANVIL планируют запись летом

11 авг 2022 : 		 Фронтмен ANVIL: «Мы не коммерческая группа»

29 июл 2022 : 		 Фильм об ANVIL покажут осенью

28 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Нас от@mail музыкальный бизнес»

21 апр 2022 : 		 Видео с текстом от ANVIL

6 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Вряд ли будет еще один фильм о группе»

11 мар 2022 : 		 Новое видео ANVIL

23 фев 2022 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет весной

14 фев 2022 : 		 ANVIL завершили работу над альбомом

31 авг 2021 : 		 ANVIL завершили запись

10 авг 2021 : 		 ANVIL приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Вокалист ANVIL: «TED NUGENT всегда говорит, опираясь на статистику»

29 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ты занимаешься этим не ради миллионов»

25 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ну куда я без вакцины?»

29 ноя 2020 : 		 ANVIL изобрели спид/трэш-металл?

7 ноя 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»

3 ноя 2020 : 		 ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом

19 авг 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»

8 июл 2020 : 		 Стрим от ANVIL

24 май 2020 : 		 ANVIL отыграют концерт летом

31 янв 2020 : 		 Новое видео ANVIL

30 янв 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Металл-группы, способные собирать арены, остались в прошлом»
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|||| сегодня

ANVIL приступили к записи



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ANVIL двадцатого августа вместе с Martin'ом "Mattes" Pfeiffer'ом и Jörg'ом Uken'ом отправились в Uken's Soundlodge для записи нового альбома, для которого у коллектива приготовлено 14 новых композиций.






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