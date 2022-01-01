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*Лидер MEGADETH назвал имя басиста 33
*IHSAHN: «THE WEEKND мрачнее большинства современных металлис... 18
*HYPOCRISY расстались с барабанщиком 16
*Новое видео CREMATORY 15
*Умер барабанщик FOO FIGHTERS 13
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Anvil

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6 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Вряд ли будет еще один фильм о группе»

11 мар 2022 : 		 Новое видео ANVIL

23 фев 2022 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет весной

14 фев 2022 : 		 ANVIL завершили работу над альбомом

31 авг 2021 : 		 ANVIL завершили запись

10 авг 2021 : 		 ANVIL приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Вокалист ANVIL: «TED NUGENT всегда говорит, опираясь на статистику»

29 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ты занимаешься этим не ради миллионов»

25 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ну куда я без вакцины?»

29 ноя 2020 : 		 ANVIL изобрели спид/трэш-металл?

7 ноя 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»

3 ноя 2020 : 		 ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом

19 авг 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»

8 июл 2020 : 		 Стрим от ANVIL

24 май 2020 : 		 ANVIL отыграют концерт летом

31 янв 2020 : 		 Новое видео ANVIL

30 янв 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Металл-группы, способные собирать арены, остались в прошлом»

6 дек 2019 : 		 Анимационное видео ANVIL

23 окт 2019 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

12 май 2019 : 		 ANVIL начнут запись осенью

1 фев 2019 : 		 Новое видео ANVIL

17 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ANVIL

16 окт 2017 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

29 авг 2017 : 		 ANVIL завершили запись

6 июл 2017 : 		 ANVIL начнут запись летом

20 апр 2017 : 		 Следующий альбом ANVIL появится в январе 2018
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Вокалист ANVIL: «Вряд ли будет еще один фильм о группе»



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Steve "Lips" Kudlow в рамках недавней беседы в очередной раз заявил, что вряд ли стоит ждать еще одного документального фильма о группе:

«Я не думаю, что будет [еще один фильм], потому что, по-моему, уже поздновато. Сейчас уже в этом нет никакого смысла. В значительной степени люди, которые видели фильм ("Anvil! The Story Of Anvil"), знали о нем заранее, а сегодня он несколько потускнел; сегодня он не так известен. Но все может измениться. Никогда не предугадаешь наперед».

ANVIL Frontman Doesn't Believe Band's Proposed Follow-Up Documentary Will Ever See Light Of Day





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