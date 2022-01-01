Вокалист ANVIL: «Вряд ли будет еще один фильм о группе»
Steve "Lips" Kudlow в рамках недавней беседы в очередной раз заявил, что вряд ли стоит ждать еще одного документального фильма о группе:
«Я не думаю, что будет [еще один фильм], потому что, по-моему, уже поздновато. Сейчас уже в этом нет никакого смысла. В значительной степени люди, которые видели фильм ("Anvil! The Story Of Anvil"), знали о нем заранее, а сегодня он несколько потускнел; сегодня он не так известен. Но все может измениться. Никогда не предугадаешь наперед».
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