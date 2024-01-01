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*TONY IOMMI принял участие в записи нового альбома Робби Уиль... 27
* FLOOR JANSEN хотела бы поработать с Lzzy Hale 23
*TROY DONOCKLEY о решении NIGHTWISH не давать концертов 18
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Anvil

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Лидер ANNIHILATOR о смерти гитариста ANVIL



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JEFF WATERS отреагировал на известие о смерти бывшего гитариста ANVIL Дейва Эллисона:

«Мысли... он оставил свой след на классических пластинках, и я смотрел на него (и на трех других) каждый раз, когда пробирался в The Chaud, The British и Le Papillon... RIP Дейв. Спасибо за твою роль в моем воображении и моей музыке.

Случайные мысли... Помню, я был в Papillon в Халле, Квебек... не знаю точно, в каком году, но я едва (или не) имел права находиться в этом клубе. Кажется, это был 82-й год... Мне было 16 лет. Я сидел за столиком в одиночестве... заказал кока-колу. Это было бы странно само по себе!

Моей любимой пластинкой всегда была Hard N Heavy. Я обожал этот настрой, уникальную игру на барабанах и тайминг Роббо, соло в стиле Da Nuge... и эти тарелки и бочки!

В общем, сидя в одиночестве посреди переполненного клуба и выглядя молодо, произошли 3 вещи, которые изменили мою жизнь:

1) Lips подошел к моему столику и исполнил большую часть своего соло в Bedroom Game (да, фаллоимитатор и все такое!) перед мной и ДЛЯ МЕНЯ! Он знал, что я его ярый фанат, так как я пел и барабанил весь сет; и он это заметил!

2) Я не мог поверить, насколько крутым был Дейв. Он казался тем, кто мог бы заполучить всех «дам»! Я также заметил, что после того, как Lips закончил свое соло, Дейв чертовски круто играл ОДНУ НОТУ (низкое ми) на протяжении почти всего соло Bedroom Game... никто не играл эту одну ноту круче него. Научился. Одна нота может быть круче сотни, если она сыграна в правильном месте.

3) После концерта я вышел за пределы клуба, где увидел, как они собирают вещи в фургоны и общаются с «пожилыми» фанатами и «поклонницами».

Я не хотел их беспокоить и чертовски нервничал, чтобы поздороваться... Я не подошел к ним... Я просто стоял почти за припаркованной машиной и смотрел, каково это - провожать своих кумиров со сцены, в реальной жизни (!). Я медленно отходил, чтобы дойти до ближайшей открытой заправки и вызвать такси домой, через мост в Оттаву. Но не раньше, чем один из чуваков в кожаной куртке подошел к нам с пивом в руках. Это был Дейв.

Он сказал: «Эй, хочешь пива»? Я ответил: «Нет, спасибо, но я люблю Hard N Heavy»... ха-ха-ха. Он понял, что я нервничаю, и дал мне сигарету вместо этого, ха-ха! Поблагодарил меня, и моя жизнь состоялась.

RIP, IDOL!»

ANNIHILATOR's JEFF WATERS Pays Tribute To Original ANVIL Guitarist DAVE ALLISON - "He Sure Left His Mark On Those Classic Records And I Sure Looked Up To Him"




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