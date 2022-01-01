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*Новый трек гитариста METALLICA 26
*ROB HALFORD дал имена котятам из приюта 21
*Лидер MEGADETH: «Не нравится, что я говорю? Идите на х*й!» 18
*UDO DIRKSCHNEIDER: «70 лет — это просто цифры» 13
*ROB HALFORD выпускает новую книгу! 11
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Anvil

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28 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Нас от@mail музыкальный бизнес»

21 апр 2022 : 		 Видео с текстом от ANVIL

6 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Вряд ли будет еще один фильм о группе»

11 мар 2022 : 		 Новое видео ANVIL

23 фев 2022 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет весной

14 фев 2022 : 		 ANVIL завершили работу над альбомом

31 авг 2021 : 		 ANVIL завершили запись

10 авг 2021 : 		 ANVIL приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Вокалист ANVIL: «TED NUGENT всегда говорит, опираясь на статистику»

29 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ты занимаешься этим не ради миллионов»

25 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ну куда я без вакцины?»

29 ноя 2020 : 		 ANVIL изобрели спид/трэш-металл?

7 ноя 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Оказали влияние на METALLICA? Ну а дальше-то что?»

3 ноя 2020 : 		 ANVIL окончательно отменили тур и планируют новый альбом

19 авг 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Живая музыка вернётся последней, если вообще вернётся»

8 июл 2020 : 		 Стрим от ANVIL

24 май 2020 : 		 ANVIL отыграют концерт летом

31 янв 2020 : 		 Новое видео ANVIL

30 янв 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Металл-группы, способные собирать арены, остались в прошлом»

6 дек 2019 : 		 Анимационное видео ANVIL

23 окт 2019 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

12 май 2019 : 		 ANVIL начнут запись осенью

1 фев 2019 : 		 Новое видео ANVIL

17 ноя 2017 : 		 Видео с текстом от ANVIL

16 окт 2017 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет зимой

29 авг 2017 : 		 ANVIL завершили запись
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Вокалист ANVIL: «Нас от@mail музыкальный бизнес»



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У Steve'a "Lips" Kudlow в одном из недавних интревью спросили, считает ли он, что группа продолжала бы существовать, если бы не успех их документального фильма "Anvil! The Story Of Anvil", на что он ответил:

«Конечно, мы бы продолжали существовать. Мы существовали до фильма на протяжении долбаных 13 альбомов, мужик, так почему бы нам не существовать и после него?

Знаете, что на самом деле интересно, и люди должны об этом подумать: если бы группа была дерьмом и не имела значения, фильм никогда бы не был снят. Это первый вопрос. И именно музыка, прорыв и потрясающая сила, которой обладала группа, побудили парня вернуться 30 с лишним лет спустя и снять фильм о несправедливости по отношению к тому, что заслуживало славы, о несправедливости, которая произошла. Желание исправить ошибку — вот в чём всё дело; вот в чём была суть всего этого. Не то чтобы группа была недостойна. Нас поимел бизнес. И вы можете воспринимать это и смотреть на это как угодно, но вас не было в этой грёбаной машине, и вы не видели, что произошло, когда она разбилась. Вас там не было. Вы не были свидетелями аварии. А я был в этой аварии — я был её свидетелем — поэтому я знаю, что произошло. Так вы хотите обвинить в этом группу? Нет. Вы не можете винить в этом группу; у группы был огромный потенциал в определённый момент времени, а потом под нами просто выдернули ковёр в самый худший момент времени — в 1983 году. Давай, до свидания! Мы выступали на разогреве у грёбаных AEROSMITH, всё шло своим чередом, и вдруг — ничего. Ни звукозаписывающей компании, ни сраных туров, ни штопанного ничего. Всё кончено. И вы не выпускаете новую пластинку в течение четырёх драных лет, самых важных лет в хэви-металле!»

ANVIL





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