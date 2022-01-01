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Вокалист ANVIL: «Нас от@mail музыкальный бизнес»



У Steve'a "Lips" Kudlow в одном из недавних интревью спросили, считает ли он, что группа продолжала бы существовать, если бы не успех их документального фильма "Anvil! The Story Of Anvil", на что он ответил:



«Конечно, мы бы продолжали существовать. Мы существовали до фильма на протяжении долбаных 13 альбомов, мужик, так почему бы нам не существовать и после него?



Знаете, что на самом деле интересно, и люди должны об этом подумать: если бы группа была дерьмом и не имела значения, фильм никогда бы не был снят. Это первый вопрос. И именно музыка, прорыв и потрясающая сила, которой обладала группа, побудили парня вернуться 30 с лишним лет спустя и снять фильм о несправедливости по отношению к тому, что заслуживало славы, о несправедливости, которая произошла. Желание исправить ошибку — вот в чём всё дело; вот в чём была суть всего этого. Не то чтобы группа была недостойна. Нас поимел бизнес. И вы можете воспринимать это и смотреть на это как угодно, но вас не было в этой грёбаной машине, и вы не видели, что произошло, когда она разбилась. Вас там не было. Вы не были свидетелями аварии. А я был в этой аварии — я был её свидетелем — поэтому я знаю, что произошло. Так вы хотите обвинить в этом группу? Нет. Вы не можете винить в этом группу; у группы был огромный потенциал в определённый момент времени, а потом под нами просто выдернули ковёр в самый худший момент времени — в 1983 году. Давай, до свидания! Мы выступали на разогреве у грёбаных AEROSMITH, всё шло своим чередом, и вдруг — ничего. Ни звукозаписывающей компании, ни сраных туров, ни штопанного ничего. Всё кончено. И вы не выпускаете новую пластинку в течение четырёх драных лет, самых важных лет в хэви-металле!»













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