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*KISS набрали миллиард 32
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 26
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*SERJ TANKIAN: «Если SYSTEM OF A DOWN будут продолжать с друг... 24
*Вокалист METALLICA снялся в новом фильме 20
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Anvil

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16 июл 2024 : 		 Вокалист ANVIL о мериле успеха

15 июн 2024 : 		 Новая песня ANVIL

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10 май 2024 : 		 Новая песня ANVIL

7 апр 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления ANVIL 1984 года

6 апр 2024 : 		 Новое видео ANVIL

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22 авг 2023 : 		 ANVIL приступили к записи

19 мар 2023 : 		 Вокалист ANVIL о подкладках

31 дек 2022 : 		 Blu-ray ANVIL выйдет с бонусами

14 дек 2022 : 		 Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом?

18 авг 2022 : 		 ANVIL планируют запись летом

11 авг 2022 : 		 Фронтмен ANVIL: «Мы не коммерческая группа»

29 июл 2022 : 		 Фильм об ANVIL покажут осенью

28 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Нас от@mail музыкальный бизнес»

21 апр 2022 : 		 Видео с текстом от ANVIL

6 апр 2022 : 		 Вокалист ANVIL: «Вряд ли будет еще один фильм о группе»

11 мар 2022 : 		 Новое видео ANVIL

23 фев 2022 : 		 Новый альбом ANVIL выйдет весной

14 фев 2022 : 		 ANVIL завершили работу над альбомом

31 авг 2021 : 		 ANVIL завершили запись

10 авг 2021 : 		 ANVIL приступили к записи

2 июл 2021 : 		 Вокалист ANVIL: «TED NUGENT всегда говорит, опираясь на статистику»

29 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ты занимаешься этим не ради миллионов»

25 дек 2020 : 		 Вокалист ANVIL: «Ну куда я без вакцины?»

29 ноя 2020 : 		 ANVIL изобрели спид/трэш-металл?
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Вокалист ANVIL о мериле успеха



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Steve "Lips" Kudlow в недавнем интервью не согласился с мнением о том, что ANVIL так и не удалось стать успешной группой:

«Люди, которые говорят, что мы не успешны — пойдите и запишите 12 альбомов. Прежде чем говорить, что я не успешен, пойдите и запишите 12 альбомов, поживите в безвестности и разберитесь с тем, что вам приходится одновременно ходить на постоянную работу, а потом, наконец, выпустите фильм, и тогда вы скажете мне, что происходит, что успешно или нет.

Быть успешным в музыкальной индустрии - это написать кучу песен, записать их с ребятами, которых ты любишь как братьев, и сделать лучшую музыку, на которую ты только способен, и выпустить ее в свет. Это и есть успех. То, сколько пластинок ты продал, даже не имеет значения, потому что в конце концов речь идет о том, сколько песен ты написал? Сколько всего ты сделал? Что ты принес в этот мир? Вот в чем смысл жизни — в том, что ты приносишь в мир, а не в том, что мир дает тебе. Если вы оцениваете всё лишь по тому, что дает вам мир, то у вас нет ничего. Даже если у вас нет никого, кто бы вас любил, у вас нет ничегошеньки. А если у вас нет никого, кого бы вы любили, у вас нет ничего.

Деньги — это лишь один из небольших аспектов нашего человеческого существования. И вы должны переоценить их с точки зрения того, чем они на самом деле являются, а они являются лишь средством для достижения цели. Они нужны, чтобы прокормить себя. Именно поэтому вы зарабатываете деньги. И как только вы прокормите себя, всё остальное — это уже изобилие. Если вы минималист, вы кормите себя, выходите на улицу и наслаждаетесь своей гребаной жизнью, получаете как можно больше и выкладываете как можно больше себя в любимое дело, чтобы на самом деле нести ответственность за как можно большее и добиваться как можно большего в своей жизни. В этом вся суть. Так что тот, кто побеждает, это тот, кто записывает тысячу песен за всю жизнь, — тот и побеждает. Он добился успеха. Это и есть настоящий успех, чувак!»




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