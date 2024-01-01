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Вокалист ANVIL о мериле успеха



Steve "Lips" Kudlow в недавнем интервью не согласился с мнением о том, что ANVIL так и не удалось стать успешной группой:



«Люди, которые говорят, что мы не успешны — пойдите и запишите 12 альбомов. Прежде чем говорить, что я не успешен, пойдите и запишите 12 альбомов, поживите в безвестности и разберитесь с тем, что вам приходится одновременно ходить на постоянную работу, а потом, наконец, выпустите фильм, и тогда вы скажете мне, что происходит, что успешно или нет.



Быть успешным в музыкальной индустрии - это написать кучу песен, записать их с ребятами, которых ты любишь как братьев, и сделать лучшую музыку, на которую ты только способен, и выпустить ее в свет. Это и есть успех. То, сколько пластинок ты продал, даже не имеет значения, потому что в конце концов речь идет о том, сколько песен ты написал? Сколько всего ты сделал? Что ты принес в этот мир? Вот в чем смысл жизни — в том, что ты приносишь в мир, а не в том, что мир дает тебе. Если вы оцениваете всё лишь по тому, что дает вам мир, то у вас нет ничего. Даже если у вас нет никого, кто бы вас любил, у вас нет ничегошеньки. А если у вас нет никого, кого бы вы любили, у вас нет ничего.



Деньги — это лишь один из небольших аспектов нашего человеческого существования. И вы должны переоценить их с точки зрения того, чем они на самом деле являются, а они являются лишь средством для достижения цели. Они нужны, чтобы прокормить себя. Именно поэтому вы зарабатываете деньги. И как только вы прокормите себя, всё остальное — это уже изобилие. Если вы минималист, вы кормите себя, выходите на улицу и наслаждаетесь своей гребаной жизнью, получаете как можно больше и выкладываете как можно больше себя в любимое дело, чтобы на самом деле нести ответственность за как можно большее и добиваться как можно большего в своей жизни. В этом вся суть. Так что тот, кто побеждает, это тот, кто записывает тысячу песен за всю жизнь, — тот и побеждает. Он добился успеха. Это и есть настоящий успех, чувак!»







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