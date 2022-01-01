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Почему ANVIL никогда не выпускали концертный альбом?



У лидера ANVIL Steve'a "Lips" Kudlow спросили, почему группа так никогда и не выпустила концертный альбом или DVD:



«У меня нет намерений когда-либо выпускать концертный DVD. Я, честно говоря, не верю ни в концертные записи, ни в концертные видео. Вы хотите прийти посмотреть на группу? Приходите посмотреть на группу. Я не собираюсь упрощать вам задачу, чтобы вы сидели на диване, были диванным картофаном и смотрели на меня в своей гостиной. Приходите на мое шоу. Вот как я к этому отношусь.



Можно сказать, что, возможно, это поможет увеличить продажи. Я так не думаю. В истории музыкального бизнеса есть, наверное, альбома два — Peter Frampton '[Frampton] Comes Alive! Есть один альбом, который продавался миллионами, это был концертный альбом. Я не могу назвать ни одного другого. Так в чем же тогда смысл?»







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