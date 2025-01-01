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ROY KHAN отметит юбилей альбома KAMELOT



ROY KHAN пятого июля выступит в Tokio Marine Hall, São Paulo, Brazil с единственным концертом, приуроченным к юбилею альбома "The Black Halo"



«Я очень рад, что песни с «The Black Halo» снова оживут по этому особому случаю. Этот альбом занимает особое место в моей душе, и я не могу дождаться момента, когда смогу поделиться впечатлениями с моими поклонниками в Бразилии, которые всегда оказывали мне невероятную любовь и поддержку».











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