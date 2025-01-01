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Новости
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 106
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 35
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA 17
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
*Гитарист MASTODON: «Заменить Brent'a будет непросто» 16
*GUNS N' ROSES нашли барабанщика 15
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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 106
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KATATONIA рассталась с гитаристом 40
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 35
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
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Kamelot

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26 мар 2025 : 		 ROY KHAN отметит юбилей альбома KAMELOT

21 фев 2025 : 		 Барабанщик KAMELOT запустил свой стриминг

14 янв 2025 : 		 KAMELOT отметят юбилей альбома новыми изданиями

27 окт 2024 : 		 Видео полного выступления KAMELOT

5 авг 2024 : 		 Гитарист KAMELOT о любви к SAVATAGE, CRIMSON GLORY

19 мар 2024 : 		 Видео с текстом от KAMELOT

29 янв 2024 : 		 ROY KHAN спел песню KAMELOT

25 авг 2023 : 		 ROY KHAN о причинах своего ухода из KAMELOT

15 авг 2023 : 		 Переиздания KAMELOT выйдут осенью

12 июл 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

23 май 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

22 мар 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

22 мар 2023 : 		 MELISSA BONNY представляет новый альбом KAMELOT

15 мар 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 фев 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

11 фев 2023 : 		 Видео с выступления KAMELOT

8 фев 2023 : 		 KAMELOT исполнили новую песню

12 янв 2023 : 		 Новое видео KAMELOT

15 ноя 2022 : 		 Видео с выступления KAMELOT

27 окт 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году

20 окт 2022 : 		 ROY KHAN — об уходе из KAMELOT

12 авг 2022 : 		 ROY KHAN очень рад, что KAMELOT продолжили деятельность

1 июл 2022 : 		 Новый альбом KAMELOT выйдет в 2023 году

26 май 2022 : 		 KAMELOT сняли два клипа

28 окт 2021 : 		 ROY KHAN — об уходе из KAMELOT

2 мар 2021 : 		 Вокалист KAMELOT — о замене Roy'я Khan'a
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ROY KHAN отметит юбилей альбома KAMELOT



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ROY KHAN пятого июля выступит в Tokio Marine Hall, São Paulo, Brazil с единственным концертом, приуроченным к юбилею альбома "The Black Halo"

«Я очень рад, что песни с «The Black Halo» снова оживут по этому особому случаю. Этот альбом занимает особое место в моей душе, и я не могу дождаться момента, когда смогу поделиться впечатлениями с моими поклонниками в Бразилии, которые всегда оказывали мне невероятную любовь и поддержку».






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