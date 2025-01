сегодня



KAMELOT отметят юбилей альбома новыми изданиями



KAMELOT 14 марта по случаю 20-летия альбома The Black Halo выпустят юбилейную версию этой записи, которая будет доступна в различных вариантах, среди которых:



- Wooden Box (Chailce, Digipak, Splatter Vinyl, Pendant in Velvet Bag, Signed Autographed Card, Ring, 12'' Booklet 20p) - Napalm mail order only, limited to 500

- 2-LP Marbled Gatefold Vinyl (Slipmat, Record Butler, 12'' Booklet 20p) - Napalm mail order only

- 2-LP Black Gatefold Vinyl

- Digipak CD



Трек-лист:



"March Of Mephisto" (feat. Shagrath)

"When The Lights Are Down"

"The Haunting (Somewhere In Time)" (feat. Simone Simons)

"Soul Society"

"Interlude I: Dei Gratia"

"Abandoned" (feat. Mari Youngblood)

"This Pain"

"Moonlight"

"Interlude II: Un Assassino Molto Silenzioso"

"The Black Halo"

"Nothing Ever Dies"

"Memento Mori" (feat. Shagrath & Mari Youngblood)

"Interlude III: Twelve Tolls For New Day"

"Serenade"







+1 -0



( 2 ) просмотров: 212