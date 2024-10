27 окт 2024



Видео полного выступления KAMELOT



Видео полного выступления KAMELOT, которое состоялось 23 октября в Мадриде, доступно для просмотра ниже:



"Veil Of Elysium"

"Rule The World"

"Opus Of The Night (Ghost Requiem)"

"Insomnia"

"When The Lights Are Down"

"Vespertine (My Crimson Bride)"

"New Babylon"

"Karma"

"Sacrimony (Angel of Afterlife)"

"Willow"

"The Human Stain"

- drum solo -

"March Of Mephisto"

- keyboard solo -

"Forever"









Encore:

"One More Flag In The Ground"

"Liar Liar (Wasteland Monarchy)"











